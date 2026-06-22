Hơn 40 hoạt động, sự kiện nổi bật tại Festival Biển Khánh Hòa 2026

Festival Biển Khánh Hòa 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 19-7, cùng chuỗi hoạt động hưởng ứng kéo dài từ ngày 10-7 đến 10-8 tại Quảng trường 2 Tháng 4 (phường Nha Trang) và nhiều địa phương trong tỉnh. Ban tổ chức dự kiến lễ hội sẽ thu hút khoảng 800.000 lượt khách trong và ngoài nước.

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa thông tin về chương trình Festival Biển Khánh Hòa 2026

Các hoạt động trọng tâm, gồm: Lễ khai mạc lúc 20 giờ ngày 17-7 tại Quảng trường 2 tháng 4 với quy mô lớn, ứng dụng công nghệ AR Realtime, 3D Mapping, kết hợp pháo hoa và được truyền hình trực tiếp trên VTV, KTV; sau chương trình khai mạc sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút; Lễ hội Carnival và diễu hành xe hoa được tổ chức lúc 17 giờ ngày 18-7 trên tuyến đường Trần Phú; Lễ bế mạc kết hợp đại nhạc hội “Unite the Continents” sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 19-7.

Festival Biển Khánh Hòa 2026 còn có hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch đặc sắc.

Khánh Hòa kỳ vọng thu hút 800.000 lượt khách dịp Festival Biển 2026

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa, cho biết Festival Biển Khánh Hòa 2026 là một trong những sự kiện trọng điểm của tỉnh nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến, phát huy các giá trị văn hóa biển, đảo và tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp du lịch, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và đơn vị lữ hành xây dựng thêm nhiều sản phẩm mới gắn với sự kiện, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh.

Nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra tại Festival Biển 2026

Ban tổ chức đã làm việc với các cơ sở lưu trú để triển khai chính sách bình ổn giá, khuyến khích giảm giá phòng và tặng kèm các chương trình ưu đãi dành cho du khách trong thời gian diễn ra lễ hội. Đồng thời, tỉnh cũng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án phân luồng giao thông tạm thời nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trước, trong và sau Festival Biển Khánh Hòa 2026.

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TIẾN THẮNG - HIẾU GIANG