“Bùng nổ” chuỗi lễ hội Tropica Fest tại Phú Quốc từ tháng 11

Tháng 11 - khoảng thời gian biển trời Nam đảo Phú Quốc bắt đầu bước vào giai đoạn đẹp nhất trong năm, cũng là lúc mở ra chuỗi lễ hội ánh sáng, lễ hội bia, lễ hội đường phố - Tropica Fest -với quy mô lớn chưa từng có tại Thị trấn Hoàng Hôn, từ 1-11.

Lễ hội Pháo hoa và Ánh sáng tầm cỡ quốc tế

Nhắc đến Thị trấn Hoàng hôn, du khách không chỉ liên tưởng đến một vùng đất lãng mạn, nơi ghi dấu với những công trình biểu tượng, mà còn là trung tâm lễ hội nhộn nhịp bậc nhất tại Phú Quốc. Đặc biệt sau ánh hoàng hôn, cả thị trấn bừng sáng với những góc phố nghệ thuật lung linh sắc màu và 2 màn pháo hoa mỗi đêm.

Những màn trình diễn pháo hoa tầm cỡ thế giới

Trong đó, điểm nhấn của lễ hội là sự trở lại của show Bản giao hưởng đại dương. Đây là sản phẩm do Sun Group đầu tư, được sản xuất và dàn dựng bởi những công ty xuất show nghệ thuật thể thao mạo hiểm và pháo hoa, ánh sáng hàng đầu thế giới - H2O Events và LaserVision.

Show diễn mang đến một siêu phẩm trình diễn ánh sáng, pháo hoa và màn phô diễn tài năng của những quán quân, á quân jetski và flyboard thế giới. Khi màn đêm buông xuống, hòa trong giai điệu của những bản nhạc bất hủ, ngắm nhìn bầu trời đêm lung linh được dệt bởi muôn vàn loại pháo hoa và ánh sáng, mang đến trải nghiệm thị giác và thính giác ngoạn mục.

Đến với Phú Quốc, du khách không thể bỏ lỡ Nụ hôn của biển cả, show nghệ thuật đa phương tiện quy mô lớn hàng đầu thế giới. Nụ hôn của biển cả mang đến màn trình diễn mãn nhãn của lửa, nước, ánh sáng, công nghệ trình chiếu 3D mapping, âm nhạc và nghệ thuật sân khấu của 60 nghệ sĩ quốc tế. Đặc biệt show khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật hoành tráng, tô vẽ “dải ngân hà” trên nền trời đêm Phú Quốc, mang đến cảm xúc thăng hoa cho hàng nghìn du khách mỗi đêm.

Những màn trình diễn pháo hoa tầm cỡ thế giới

Lễ hội Pháo hoa và Ánh sáng tại Thị trấn Hoàng Hôn còn nối dài bất tận với lễ thắp sáng cây thông Giáng sinh tháng 12, đêm countdown 31-12 và hàng loạt sự kiện hấp dẫn khác, mang đến kỳ nghỉ khó quên cho mọi du khách.

Lễ hội bia và ẩm thực: tận hưởng thiên đường nhiệt đới sôi động chưa từng có

Giữa miền nhiệt đới ngập nắng vàng, cát trắng và biển xanh và nhịp sống phóng khoáng của đảo ngọc Phú Quốc, không gì “hợp vị” hơn những ly bia mát lạnh. Chính tinh thần ấy đã truyền cảm hứng để Sun KraftBeer ra đời, dòng bia thủ công mang công thức hàng trăm năm tuổi của xứ Bavaria nước Đức, được ủ tại Phu Quoc Brew House. Mỗi giọt bia là sự hòa quyện của nguyên liệu tinh túy, kỹ thuật ủ hiện đại và cảm hứng sáng tạo phóng khoáng.

Đến với Thị trấn Hoàng Hôn, du khách hãy sẵn sàng hòa mình trong không khí lễ hội bia rộn ràng khắp các nẻo phố. Tại quảng trường Kiss Square, những gian hàng ẩm thực tấp nập mang đến những món nướng nóng sốt, hương vị thơm ngon quyện cùng bia mát lạnh tạo nên trải nghiệm khó quên giữa nắng vàng đảo ngọc. Khu chợ đêm Vui Phết cũng ngập tràn không khí sôi động khi hàng chục quầy hàng cùng phục vụ các dòng bia Sun KraftBeer đa dạng, từ vị thanh mát nhẹ nhàng đến hương đậm đà cá tính. Mọi góc phố đều trở thành một “quầy bar mở”, nơi âm nhạc, ẩm thực và bia kết nối con người trong niềm vui bất tận.

Thưởng thức bia thủ công Sun KraftBeer thượng hạng

Beer King Show chắc chắn là phần được mong chờ nhất trong lễ hội bia và ẩm thực năm nay. Lấy cảm hứng từ điệu nhảy Slap Happy nổi tiếng vùng Bavaria, show diễn mang đến hành trình bùng nổ của âm nhạc, vũ điệu và những màn tương tác sôi động. Từ té bia, thử thách uống bia, tất cả hòa quyện thành bầu không khí sôi động, phóng khoáng và ngập tràn niềm vui.

Lễ hội bia và ẩm thực còn mang đến một show diễn đầy cuốn hút khác - Yum Yum Show, nơi ẩm thực được trình diễn theo cách không ai ngờ tới. Giữa không gian sôi động của Thị trấn Hoàng Hôn, những nghệ sĩ cải trang bất ngờ hòa mình vào đám đông, bùng nổ trong một màn flashmob ngẫu hứng. Từ động tác nhào bột, tung chảo, đến tiết tấu của nhịp trống và tiếng hò reo - tất cả tạo nên một hoạt cảnh nấu nướng đậm chất đường phố, hiện đại và phóng khoáng.

Du khách có thể tiếp tục hành trình lễ hội bia tại Sun Bavaria GastroPub, không gian kết hợp giữa ẩm thực và nghệ thuật. Tại đây, từng ly bia thủ công Sun KraftBeer trở nên trọn vị hơn khi thưởng thức cùng thực đơn đa phong cách và show Bản giao hưởng đại dương diễn ra vào 19g50 mỗi tối.

Lễ hội nghệ thuật đường phố

Đến Thị trấn Hoàng Hôn dịp này, du khách sẽ được hòa mình trong chuỗi hoạt động vui bất kể ngày đêm trên mọi con phố trong lễ hội đường phố Sunny Art Festival. Ghé qua các trạm dừng khác nhau tại nhà ga cáp treo Ánh Dương, quảng trường Kiss Square, Sunset Bazaar hay chợ đêm Vui Phết, du khách sẽ bắt gặp những linh vật Sunny cùng dàn nghệ sĩ trẻ tài năng, mang đến những màn trình diễn sôi động, bắt mắt hàng loạt hoạt động tương tác thú vị như phát quà, mini game, chụp hình cùng du khách. Sunny Art Festival biến mỗi góc phố thành một sân khấu sống động, nơi mọi người đều có thể trở thành một phần của niềm vui.

Điểm nhấn trong chuỗi lễ hội là màn trình diễn Busking Show. Từ những quầng lửa rực sáng xoay tròn trong không khí, cho đến màn ảo thuật, tung hứng và vũ đạo freestyle, show diễn sẽ đánh thức từng con phố của Thị trấn Hoàng Hôn.

Tropica Fest - chuỗi lễ hội khuấy động mùa hè