Thị trường ô tô điện Việt Nam đang chứng kiến sự sôi động trở lại khi BYD công bố sẽ ra mắt phiên bản nâng cấp của mẫu xe Atto 3.

BYD Atto 3 trở lại với phiên bản nâng cấp 2026, được xem là bước tiến toàn diện về hiệu năng lẫn trải nghiệm người lái

Xe BYD Atto 3 từ khi ra mắt đã sớm trở thành một trong những mẫu xe điện bán chạy nhất thế giới, có mặt tại hơn 110 quốc gia và đạt mốc trên 1 triệu xe bán ra, đánh dấu bước tiến quan trọng cho thị trường SUV điện cỡ trung tại Việt Nam.

Với công nghệ hiện đại, khả năng vận hành linh hoạt, vừa phù hợp di chuyển trong đô thị đông đúc, vừa chinh phục đường trường, BYD Atto 3 đang là sự lựa chọn đáng cân nhắc với nhiều tệp khách hàng. Với giá niêm yết từ 766 triệu đồng (bản Dynamic) và 886 triệu đồng (bản Premium), mẫu xe điện này của BYD đang tiếp tục ghi nhận sức bán tốt ở nhiều showroom.

Đại diện BYD NEG An Giang nhận định: “Chúng tôi rất háo hức chào đón phiên bản mới của BYD Atto 3. Phiên bản nâng cấp lần này tập trung vào hiệu năng vượt trội, khả năng sạc nhanh hơn và cảm giác lái mượt mà hơn, những yếu tố mà người tiêu dùng Việt Nam đặc biệt quan tâm, vì vậy, chắc chắn sẽ được người tiêu dùng đón nhận tại thị trường Việt Nam”.

Theo thông tin mới nhất, phiên bản mới sẽ tiếp tục giữ thiết kế đặc trưng với hốc gió hình thang lớn, cụm đèn pha màu khói và trụ D sơn đen nổi bật. Mâm hợp kim thiết kế mới với kích thước 18inch, mang lại diện mạo hiện đại, năng động hơn. Về kích thước tổng thể vẫn sẽ tương đương bản tiền nhiệm là 4.455 x 1.875 x 1.615 mm, trục cơ sở 2.720 mm.

Trọng lượng không tải tăng lên 1.880kg, nặng hơn khoảng 200kg, cho thấy khả năng xe được trang bị bộ pin dung lượng lớn hơn. Ngoài ra còn trang bị động cơ điện TZ200XYC là loại nam châm vĩnh cửu tương tự Denza N7 và Seal EV. Hệ thống điện áp 800V giúp tăng hiệu suất sạc, với khả năng sạc nhanh DC đạt công suất tối đa 150 kW, rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng cho xe.

Với những nâng cấp toàn diện về thiết kế, hiệu năng và công nghệ, BYD Atto 3 không chỉ là bản cải tiến đơn thuần mà còn là lời khẳng định cho tầm nhìn “xe điện vì tương lai xanh” và mẫu SUV điện mới này hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái ấn tượng hơn, hiện đại và phù hợp với nhu cầu người dùng Việt Nam.

KIM THANH