“Mua ô tô điện - Tặng xe máy điện” tại hệ thống showroom VFXanh

Với ưu đãi “Một lựa chọn - hai phương tiện xanh”, VFXanh sẽ giúp người dùng dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái di chuyển bền vững của VinFast hơn, đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi xanh hiện nay.

VinFast VF 8 là một trong những ô tô điện đang bán chạy hiện nay.

Trong tháng 10-2025, hệ thống showroom VFXanh đang triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng mua xe điện VinFast, mang đến cơ hội sở hữu hai phương tiện xanh trong cùng một lựa chọn là ô tô điện và xe máy điện. Đây là hoạt động đồng hành của VFXanh cùng chính sách tri ân khách hàng từ VinFast, hướng tới mục tiêu phổ cập phương tiện di chuyển bền vững tại Việt Nam.

Từ ngày 13-10 đến 31-10-2025, khách hàng mua VinFast VF 8 sẽ nhận thêm xe máy điện Evo Grand trị giá 21 triệu đồng; khách hàng chọn VF 9 sẽ được tặng Vero X trị giá 34,9 triệu đồng. Chương trình áp dụng trên toàn hệ thống VFXanh, dành cho cả khách hàng cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp. Ngoài ra, người mua có thể linh hoạt lựa chọn nhận xe hoặc quy đổi sang giá trị tương đương bằng tiền mặt, phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đại diện showroom VFXanh Long An 1 chia sẻ: “Chúng tôi xem đây là cơ hội để khách hàng không chỉ trải nghiệm một mẫu ô tô điện thông minh, mà còn mở rộng lối sống xanh toàn diện với phương tiện di chuyển hằng ngày. VFXanh mong muốn đồng hành cùng VinFast trong việc đưa các giá trị bền vững đến gần hơn với người tiêu dùng, đặc biệt là tại các khu vực đô thị và vùng lân cận”.

Bên cạnh các chính sách ưu đãi hấp dẫn, VF 8 và VF 9 - hai mẫu xe chủ lực trong hệ sinh thái xe điện VinFast cũng thu hút sự quan tâm của người dùng nhờ thiết kế hiện đại, công nghệ thông minh và khả năng vận hành ấn tượng.

Với việc kết hợp chính sách tặng xe máy điện và gói hỗ trợ tài chính linh hoạt, khách hàng tại hệ thống VFXanh sẽ có thêm lựa chọn thuận tiện để tiếp cận xe điện. Cụ thể, khách hàng có thể trả góp từ 9,1 triệu đồng/tháng cho VF 8 hoặc 9,9 triệu đồng/tháng cho VF 9, đã bao gồm lãi suất hỗ trợ từ hãng.

Đại diện VFXanh cho biết, song song với việc phân phối xe chính hãng, hệ thống hiện cung cấp trải nghiệm lái thử, tư vấn tài chính và dịch vụ hậu mãi toàn diện, bao gồm miễn phí sạc tại trạm V-Green đến năm 2027, hỗ trợ lệ phí trước bạ, tặng quà khi lái thử và hỗ trợ đăng ký biển vàng cho xe dịch vụ.

“Chúng tôi hướng đến việc mang đến trải nghiệm mua xe toàn diện, nơi khách hàng được hỗ trợ không chỉ trong quá trình chọn xe mà còn trong suốt hành trình sử dụng. VFXanh tin rằng mỗi ưu đãi hay dịch vụ tận tâm hôm nay đều góp phần lan tỏa giá trị của giao thông xanh và bền vững tại Việt Nam”, đại diện VFXanh nhấn mạnh.

Khách hàng có thể liên hệ ngay để tham khảo các chương trình khuyến mãi tại VFXanh hoặc đăng ký lái thử, đặt cọc các dòng xe VinFast khác tại website: vfxanh.vn hoặc qua hotline: 1900 2057.

