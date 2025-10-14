VinFast VF5 - Herio Green được vinh danh tại các giải thưởng lớn

Mẫu xe điện đô thị của VinFast VF5 - Herio Green đang tạo nên hiện tượng thú vị khi vừa được giới chuyên môn đánh giá cao, vừa được người dùng trẻ ưa chuộng.

VinFast VF5 - Herio Green với màu sắc trẻ trung

Vừa qua, tại Gala Better Choice Awards (BCA), VinFast VF5 - Herio Green đã được vinh danh ở hạng mục “Xe Dịch vụ của năm” thuộc hệ thống giải thưởng Car Choice Awards (CCA) chương trình do các chuyên trang ô tô uy tín và giới chuyên môn tổ chức thường niên.

Trước đó, dòng xe này cũng từng góp mặt trong danh sách đề cử của Vietnam Car Awards 2025 và Xe của năm do độc giả bình chọn. Việc liên tiếp xuất hiện trong các bảng vàng giải thưởng đã góp phần khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của thương hiệu xe điện Việt.

Theo ban giám khảo tại CCA, để đạt được danh hiệu này, các mẫu xe đều phải trải qua quá trình đánh giá khắt khe từ thiết kế, hiệu suất vận hành cho đến chi phí sử dụng. Ở hạng mục “Xe Dịch vụ của năm”, đại diện hội đồng nhận định mẫu xe của VinFast VF5 - Herio Green nổi bật nhờ vận hành êm ái, dễ điều khiển trong đô thị, chi phí sạc thấp và hệ thống an toàn đầy đủ, phù hợp với mô hình sử dụng dịch vụ chia sẻ xe hoặc hộ gia đình trẻ.

Với phạm vi di chuyển lên tới 400km trong điều kiện sạc đầy pin, mẫu xe này có thể đáp ứng linh hoạt nhu cầu đi lại hàng ngày cũng như các chuyến đi ngắn liên tỉnh. Công nghệ sạc nhanh cho phép nạp đến 70% dung lượng pin chỉ trong 30 phút, giúp người dùng tiết kiệm đáng kể thời gian sạc - một lợi thế lớn so với nhiều xe điện cùng phân khúc.

Bên cạnh hiệu suất ấn tượng, mẫu xe còn chinh phục người dùng nhờ loạt công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến như hệ thống phanh tự động khẩn cấp (AEB), cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn (LDW) và camera 360 độ cho tầm quan sát toàn cảnh. Thiết kế ngoại thất trẻ trung, không gian nội thất gọn gàng, tiện nghi cũng khiến xe trở thành lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc đô thị cỡ nhỏ.

Đại diện hệ thống VFXanh HCM 1 chia sẻ: “Giải thưởng này là minh chứng rõ ràng nhất cho sức hút của dòng xe điện đô thị Việt. Ngay sau khi được vinh danh, showroom ghi nhận lượng khách quan tâm và đăng ký lái thử tăng mạnh. Nhiều khách hàng, đặc biệt là các gia đình trẻ, đánh giá cao trải nghiệm vận hành, thiết kế và mức chi phí sử dụng tối ưu mà xe mang lại”.

Không chỉ tạo dấu ấn ở khía cạnh công nghệ, dòng xe này còn góp phần thúc đẩy xu hướng chuyển đổi xanh trong giao thông đô thị Việt Nam, nhờ mức giá hợp lý và dịch vụ hậu mãi ngày càng chuyên nghiệp. Với những tín hiệu tích cực từ thị trường, hành trình “phổ cập xe điện” tại Việt Nam đang trở nên gần gũi, thiết thực và đầy kỳ vọng hơn bao giờ hết.

Tại hệ thống VFXanh, khách hàng mua xe VinFast VF5 - Herio Green hoặc VF5 sẽ được hỗ trợ vốn đối ứng ban đầu. Cụ thể, khách hàng chỉ cần trả góp từ 9,1 triệu đồng/tháng đối với VinFast VF5 - Herio Green và 9,9 triệu đồng/tháng đối với VF5, mức phí này đã bao gồm lãi suất hỗ trợ từ VinFast, giúp việc sở hữu xe điện trở nên dễ dàng và phù hợp với nhiều đối tượng…

KIM THANH