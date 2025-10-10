Khởi động “Ngày hội chăm sóc xế điện toàn diện cùng BYD NEG”

Đây là sự kiện đặc biệt dành cho cộng đồng người dùng xe điện BYD và khách hàng yêu thích công nghệ xanh, với nhiều hoạt động trải nghiệm, chăm sóc xe và ưu đãi dịch vụ hấp dẫn.

Showroom BYD NEG Tiền Giang đã sẵn sàng cho sự kiện “Ngày hội chăm sóc xế điện toàn diện cùng BYD NEG”

Tại showroom BYD NEG Tiền Giang (602 Quốc lộ 1, ấp Phước Hòa, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp), chương trình “Ngày hội chăm sóc xế điện toàn diện cùng BYD NEG” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 10-10-2025.

Sự kiện hướng đến việc mang lại cho khách hàng trải nghiệm chăm sóc xe chuẩn VIP, đồng thời tạo không gian giao lưu cùng các chuyên gia kỹ thuật và cập nhật kiến thức mới nhất về xe năng lượng mới (NEV).

Trong khuôn khổ chương trình, khách hàng sẽ được khám phá trọn bộ các dòng xe điện thông minh của BYD, trải nghiệm thực tế cách vận hành và được hướng dẫn chi tiết về các công nghệ nổi bật trên xe điện. Song song đó, đội ngũ kỹ thuật của BYD sẽ chia sẻ những kiến thức quan trọng trong quá trình sử dụng, hướng dẫn xử lý tình huống khẩn cấp khi di chuyển, giúp hành trình với xe điện trở nên an toàn và thuận tiện hơn.

Đặc biệt, khách hàng chưa sở hữu xe BYD cũng sẽ có cơ hội trực tiếp lái thử các mẫu NEV thế hệ mới, giao lưu cùng cộng đồng người dùng BYD miền Tây, nhóm khách hàng tiên phong trong xu hướng di chuyển xanh.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, BYD NEG Tiền Giang sẽ dành tặng chuỗi ưu đãi dịch vụ độc quyền cho người tham dự sự kiện. Khách hàng ghé showroom trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được miễn phí chăm sóc xe toàn diện, bao gồm kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống cao áp, làm sạch ngoại thất và cập nhật phần mềm. Ngoài ra, các chủ xe Non-BYD còn được hưởng ưu đãi giảm 50% chi phí thay dầu động cơ.

Đại diện BYD NEG Tiền Giang chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn sự kiện sẽ trở thành cầu nối giữa thương hiệu và khách hàng, nơi người dùng có thể cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng xe điện, đồng thời nhận được dịch vụ chăm sóc tận tâm, chuyên nghiệp. Đây cũng là cách BYD NEG Tiền Giang lan tỏa tinh thần xanh, hướng đến tương lai giao thông bền vững tại khu vực miền Tây”.

BÌNH LÂM