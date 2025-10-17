DM-i Super Hybrid đưa BYD vào kỷ nguyên giao thông xanh

Tại Việt Nam, BYD Sealion 6 là mẫu xe tiên phong đưa công nghệ DM-i Super Hybrid đến với người dùng, mở ra kỷ nguyên mới của giao thông xanh và bền vững.

BYD được biết đến là thương hiệu tiên phong trong việc phát triển xe năng lượng mới, bao gồm cả xe điện thuần (EV) lẫn xe hybrid cắm sạc (PHEV). Nổi bật trong số đó là DM-i Super Hybrid - “chìa khóa vàng” giúp BYD tạo nên sự khác biệt so với bất kỳ công nghệ PHEV nào khác trên thị trường.

Hệ thống DM-i Super Hybrid theo hướng điện hóa hoàn toàn, gồm pin Blade Battery dung lượng cao, mô-tơ điện EHS và động cơ 1.5L đóng vai trò hỗ trợ khi cần tăng công suất hoặc sạc pin ở tốc độ cao.

Điểm mạnh của công nghệ này nằm ở khả năng thích ứng thông minh. Công nghệ DM-i Super Hybrid có thể tự động chuyển đổi linh hoạt giữa ba chế độ vận hành gồm EV, HEV nối tiếp và HEV song song. Khi pin đầy, xe có thể chạy hoàn toàn bằng điện đến hơn 120km gần như không tốn nhiên liệu. Khi pin yếu, hệ thống tự chuyển sang chế độ hybrid, đảm bảo hành trình dài liên tục mà không cần dừng sạc.

Bên cạnh hiệu suất vượt trội, công nghệ này còn mở rộng tiện ích cho người dùng. Hệ thống sạc nhanh DC có thể nạp 30-80% pin chỉ trong 35 phút, cùng tính năng sạc AC linh hoạt tại gia. Đặc biệt, công nghệ V2L (Vehicle-to-Load) biến xe thành trạm phát điện di động, dễ dàng cung cấp năng lượng cho thiết bị điện ngoài trời hoặc trong các tình huống khẩn cấp.

Trong tháng 10-2025, khách hàng mua BYD Sealion 6 tại BYD NEG Kiên Giang chỉ với khoản trả trước từ 182 triệu đồng, kèm theo bộ quà tặng chính hãng gồm sạc treo tường, sạc di động, bộ thảm sàn và bộ chuyển đổi nguồn điện V2L.

