Yadea Plus mang trải nghiệm chính hãng đến TPHCM

Cửa hàng xe điện Yadea Plus Phạm Hùng (phường Bình Hưng, TPHCM) đã chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước mở rộng quan trọng của Yadea tại thị trường miền Nam, nơi nhu cầu xe điện đang tăng mạnh.

Tại showroom Yadea Plus Phạm Hùng, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm các dòng xe điện chính hãng

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phủ sóng toàn quốc của Yadea, đồng thời mang đến cho người dùng đô thị thêm một điểm đến tin cậy để trải nghiệm, mua sắm và bảo hành xe điện chính hãng.

“Việc ra mắt Yadea Plus là một phần trong kế hoạch phát triển hệ thống đại lý chuẩn quốc tế nhằm mang đến cho người dùng Việt trải nghiệm xe điện toàn diện. Yadea Plus sẽ không chỉ là đại lý phân phối xe mà còn là nơi lan tỏa tinh thần sống xanh và khẳng định đẳng cấp thương hiệu toàn cầu”, đại diện Yadea Plus chia sẻ.

Được định vị là đại lý phân phối chính hãng uy tín và cao cấp của Yadea tại TPHCM, Yadea Plus hướng đến việc trở thành “điểm chạm trải nghiệm chính hãng”, nơi khách hàng có thể lái thử, tìm hiểu công nghệ điều khiển thông minh, ứng dụng theo dõi xe qua app, đồng thời được mua sắm với nhiều chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt, tiết kiệm và dễ dàng. Ngoài ra, khách hàng cũng được tận hưởng dịch vụ bảo hành “PLUS” theo tiêu chuẩn Yadea toàn cầu.

Nhân dịp khai trương, Yadea Plus cũng triển khai loạt ưu đãi độc quyền cho khách hàng mua xe từ nay đến hết tháng 11-2025. Khi đặt cọc qua các kênh online của Yadea Plus, người dùng sẽ nhận ngay voucher phụ kiện trị giá 500 ngàn đồng, tham gia vòng quay may mắn với nhiều phần quà như mũ bảo hiểm, áo mưa, lót thảm xe…

Tại showroom Yadea Plus Phạm Hùng, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm các dòng xe điện chính hãng đang được yêu thích nhờ thiết kế hiện đại, hiệu năng ổn. Các dòng xe như Yadea Velax, Voltguard P, Vekoo, Odora S, Orla P… có giá từ 15,49 triệu đồng đến 30,49 triệu đồng, phù hợp với người dùng trẻ, học sinh, sinh viên hay các gia đình đang tìm kiếm giải pháp di chuyển tiết kiệm, bền bỉ và thân thiện với môi trường.

KIM THANH