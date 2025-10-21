Top 3 xe máy điện dành cho học sinh, sinh viên

Giữa hàng loạt mẫu xe mới ra mắt, việc lựa chọn một chiếc xe phù hợp cả về thiết kế, công năng lẫn chi phí là điều được không ít người quan tâm…

Xe máy điện VinFast đang là lựa chọn tốt cho học sinh, sinh viên

Đối với học sinh, sinh viên, việc lựa chọn phương tiện di chuyển phải cân bằng giữa các yếu tố: an toàn pháp lý, hiệu suất, kinh tế. Và trong đa dạng sự lựa chọn trên thị trường, có 3 dòng xe máy điện VinFast đang được quan tâm nhiều nhất bởi nhiều yếu tố phù hợp với tệp khách hàng này.

VinFast Motio

VinFast Motio sở hữu thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, phù hợp cho việc di chuyển trong đô thị và những quãng đường ngắn hằng ngày. Xe trang bị động cơ 1.500W kết hợp ắc quy 5 bình, cho quãng đường di chuyển đến 70km mỗi lần sạc. Đặc biệt, tốc độ giới hạn 49 km/h đảm bảo tuân thủ pháp luật, phù hợp với người dùng chưa có bằng lái. Với mức giá chỉ từ 10,8 triệu đồng, Motio là lựa chọn đáng cân nhắc với các bạn trẻ yêu thích sự đơn giản, linh hoạt và dễ sử dụng.

VinFast Evo Grand

VinFast Evo Grand trang bị pin dung lượng 2,4 kWh, cho quãng đường di chuyển 134 km và có thể mở rộng tới 262 km khi gắn thêm pin phụ - phù hợp cho những bạn sinh viên thường xuyên di chuyển xa. Xe sử dụng động cơ in-hub 2.250W, tốc độ tối đa 70 km/h, giúp xe vận hành ổn định và êm ái trên nhiều dạng địa hình đô thị, từ đường bằng đến dốc nhẹ.

Sở hữu thiết kế hiện đại, cốp rộng 35 lít tiện lợi cho balo, laptop hay mũ bảo hiểm, cùng bảng màu trẻ trung (đỏ, đen, trắng, xanh ô liu, vàng cát). Với giá từ 21 triệu đồng, đây cũng là lựa chọn lý tưởng cho người dùng yêu thích sự linh hoạt, bền bỉ và phong cách.

VinFast Feliz Lite

Khác với 2 dòng xe máy điện phổ thông trên, VinFast Feliz Lite 2 pin sẽ là lựa chọn phù hợp với người dùng cần phương tiện di chuyển xa nhưng vẫn phải bền bỉ và tiết kiệm. Với tổng quãng đường lên đến 262 km/lần sạc, xe dễ dàng đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày hay những chuyến vi vu cuối tuần.

\

Động cơ in-hub mạnh mẽ, tốc độ tối đa 49 km/h kết hợp khả năng kháng nước chuẩn IP67 giúp xe vận hành ổn định ngay cả trong điều kiện mưa ngập thường xảy ra ở các đô thị. Ngoài ra, Feliz Lite còn ấn tượng với thiết kế thời trang, cốp rộng, yên thấp dễ điều khiển và 5 màu sắc trẻ trung (đen bóng, xanh ô liu, xanh rêu, trắng ngọc trai, vàng cát). Với dòng xe này tại hệ thống cửa hàng VFXanh đã chính thức nhận đặt cọc với giá ưu đãi từ 25,9 triệu đồng.

Hiện các mẫu xe đều có mặt tại hệ thống cửa hàng VFXanh trên toàn quốc, sẵn sàng để người dùng trẻ trải nghiệm và lựa chọn chiếc xe điện phù hợp. Tại hệ thống cửa hàng VFXanh, khách hàng mua xe máy điện VinFast sẽ được giảm trực tiếp 10% giá bán, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và miễn phí sạc tại các trạm V-Green đến năm 2027. Ngoài ra, khách hàng còn được bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin, an tâm tuyệt đối khi chuyển đổi sang xe điện.

KIM THANH