Cà Mau: Trung tâm y tế khu vực Phú Tân nợ lương nhân viên nhiều tháng

Ngày 8-1, ông Mạc Hoàng Nhủ, Giám đốc Trung tâm y tế khu vực Phú Tân (tỉnh Cà Mau) cho biết, trung tâm đang nợ cán bộ, nhân viên 4 tháng lương cuối năm 2025 mà chưa có nguồn chi trả; tiền trực cũng chỉ mới cấp được vài tháng và nợ cho đến nay.

Trung tâm y tế khu vực Phú Tân thuộc đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (nhóm 3).

Từ năm 2023 đến 2025, trung tâm này hụt nguồn khoảng 9,8 tỷ đồng, riêng dự chi tiền lương cho nhân viên đang thiếu hụt hơn 6 tỷ đồng nhưng chưa có nguồn để thanh toán. Vì vậy, trung tâm đang làm tờ trình xin Sở Y tế và UBND tỉnh Cà Mau cấp bổ sung kinh phí.

Hiện trung tâm có hơn 120 cán bộ, nhân viên. Việc nợ lương đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người lao động. Tập thể viên chức của trung tâm đã làm đơn kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Giám đốc Sở Y tế tỉnh xem xét giải quyết chế độ tiền lương, tiền trực. Qua đó, giúp y bác sĩ, nhân viên y tế an tâm công tác, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

