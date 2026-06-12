Cà Mau: Bắt người phụ nữ đánh con ruột chấn thương, tử vong

Theo kết quả điều tra ban đầu, N. sống cùng con ruột là N.G.B. (4 tuổi) tại một nhà trọ ở phường Vĩnh Trạch. Trưa 25-3, trong lúc nấu ăn, bực tức con trai chạy chơi quanh khu vực bếp và không nghe lời nhắc nhở, N. dùng tay đánh mạnh vào mặt khiến cháu B. ngã, đập đầu xuống nền gạch.
4 ngày sau, phát hiện con có những biểu hiện bất thường, N. đưa cháu đến bệnh viện điều trị. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến bạo hành trẻ em nên đã thông báo cho cơ quan chức năng. Mặc dù được các y, bác sĩ tích cực cứu chữa, nhưng do chấn thương quá nặng, cháu B. tử vong vào ngày 31-3.
Làm việc với cơ quan công an, N. thừa nhận hành vi của mình. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ.