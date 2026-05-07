Vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong: Khởi tố thêm người mẹ về tội "Giết người"

Liên quan vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong ở phường Phú Diễn, chiều 7-5, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú tại xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) về tội "Giết người".

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, liên quan tới vụ án này, đối tượng Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) đã bị khởi tố và bắt tạm giam về tội danh trên.

Theo Công an TP Hà Nội, Nguyễn Minh Hiệp và Bàn Thị Tâm sống với nhau như vợ chồng. 2 người thuê trọ trong ngõ 31 đường Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn từ tháng 3-2026 đến nay. Ở cùng phòng còn có cháu H. (4 tuổi, con riêng của Tâm).

2 đối tượng Bàn Thị Tâm và Nguyễn Minh Hiệp. Ảnh: CÔNG AN HÀ NỘI

Chiều 3-5, Hiệp và Tâm đi chơi về thì thấy cháu H. chuẩn bị lấy bánh, kẹo ăn. Cho rằng bé gái "ăn vụng", Tâm lấy dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và mặt con. Đánh xong, Tâm bắt cháu đứng ở góc nhà.

Sau đó, thấy con đi vệ sinh nên Tâm dùng tay đánh vào mặt rồi bảo cháu vào tắm. Khi thấy cháu H. nghịch trong nhà vệ sinh, Hiệp chửi rồi tiếp tục bạo hành bé gái. Mặc dù biết Hiệp hành hung con, nhưng Tâm không nói gì. Sau đó, cháu H. được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện E rồi qua đời.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng. Tại cơ quan công an, Hiệp và Tâm bước đầu thừa nhận nhiều lần bạo hành cháu H. trong khoảng 1 tháng trước đó, trung bình khoảng 2-3 ngày các đối tượng lại dùng dép, chổi, móc quần áo... đánh đập nạn nhân. Các đối tượng còn khai, có những ngày đã bỏ đói bé gái 4 tuổi.

ĐỖ TRUNG