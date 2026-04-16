Đánh người vì nghi để vật nuôi phóng uế

Công an phường Hòa Hưng (TPHCM) đang xác minh, làm rõ vụ một người đàn ông xông vào nhà hàng xóm, hành hung bà N.K.L. (68 tuổi) do nghi vật nuôi của gia đình này phóng uế trước cửa nhà mình.

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 ngày 11-4, ông H. đến nhà bà N.K.L., trên đường Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, cự cãi và cho rằng chó của bà phóng uế trước nhà mình.

Dù không có bằng chứng cụ thể, sau một hồi lời qua tiếng lại, ông H. xông vào nhà, đánh mạnh vào mặt bà N.K.L. Toàn bộ diễn biến được camera an ninh ghi lại.

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ camera an ninh

Cú đánh khiến bà N.K.L. bị chấn thương vùng mặt, phải nhập viện kiểm tra. Theo người nhà nạn nhân, do bị chấn thương và hoảng sợ sau vụ việc, bà đã phải tạm dừng việc kinh doanh tạp hóa tại nhà nhiều ngày qua.

Sau vụ việc, gia đình nạn nhân đã đến Công an phường Hòa Hưng trình báo. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin và trích xuất camera từ gia đình nạn nhân, công an phường đã lập hồ sơ, mời các bên liên quan đến làm việc để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

