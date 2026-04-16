Tài xế không có bằng lái vẫn điều khiển xe đầu kéo trên cao tốc

Ngày 16-4, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đã xử phạt hành chính ông T.D.H. (35 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) 19 triệu đồng về hành vi điều khiển xe đầu kéo khi không có giấy phép lái xe.

CSGT niêm phong phương tiện vi phạm. Video: Cục CSGT

Lực lượng chức năng cũng xử phạt một hợp tác xã tại tỉnh Ninh Bình, là chủ phương tiện, số tiền 58 triệu đồng do giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Tổng mức xử phạt đối với hai vi phạm là 77 triệu đồng. Phương tiện vi phạm bị tạm giữ 7 ngày theo quy định.

Trước đó, ngày 15-4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, lực lượng chức năng phát hiện ông H. điều khiển xe đầu kéo BKS 37H-143XX kéo theo rơ moóc lưu thông trên tuyến nhưng không xuất trình được giấy phép lái xe.

CSGT khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật và hệ thống báo hiệu đường bộ. Hiện toàn tuyến cao tốc đã được lắp đặt hệ thống camera giám sát, mọi hành vi vi phạm đều được ghi nhận, xử lý theo quy định.

