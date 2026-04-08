Cà Mau: Cứu kịp thời 2 thuyền viên trôi dạt vào cửa biển

Ngày 8-4, thông tin từ Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Tiến (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho 2 thuyền viên trôi dạt trên biển.

Thuyền viên được Quân y Đồn Biên phòng Tân Tiến theo dõi, chăm sóc sức khỏe. ẢNH: HOÀNG TÁ

Trước đó, vào lúc 18 giờ ngày 7-4, Đồn Biên phòng Tân Tiến nhận được thông tin của ông Trần Văn Sự (sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú tại ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau) trong quá trình thả lưới trên biển đã phát hiện 2 thuyền viên đang trôi dạt vào cửa biển Giá Cao.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Tân Tiến nhanh chóng cử 7 cán bộ, chiến sĩ cơ động đến cửa biển Giá Cao để theo dõi, kiểm tra sức khỏe ban đầu và hỗ trợ đưa 2 thuyền viên vào bờ.

Qua xác minh ban đầu, 2 thuyền viên trôi dạt là ông Lê Văn Tây (sinh năm 1985, thường trú xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang) và ông Sơn Xông (sinh năm 1983, thường trú xã Tài Văn, TP Cần Thơ).

Hiện sức khỏe, tinh thần của 2 thuyền viên đã ổn định, vụ việc đang được Đồn Biên phòng Tân Tiến phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

TẤN THÁI