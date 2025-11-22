Cà Mau: Kịp thời cứu nạn 13 ngư dân chìm tàu trên biển

Sáng 22-11, thông tin từ Đồn Biên phòng Rạch Gốc (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết, đơn vị phối hợp cùng ngư dân kịp thời cứu 13 ngư dân bị chìm tàu trên biển.

Các thuyền viên gặp nạn trên biển được cứu nạn, đưa lên tàu an toàn. Ảnh: HOÀNG TÁ

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 21-11, tàu cá CM 98939 TS, do ông Lưu Văn T. (sinh năm 1984, ngụ xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng, đang trong quá trình chạy vào đất liền cách cửa biển Rạch Gốc (xã Phan Ngọc Hiển) khoảng 15 hải lý về hướng Đông Nam thì gặp sóng to, gió lớn làm đánh chìm tàu cá. Khi tàu chìm, toàn bộ 13 thuyền viên rơi xuống biển và trôi dạt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Rạch Gốc đã phát thông báo khẩn qua hệ thống thông tin liên lạc cho các phương tiện hoạt động gần khu vực trên, đề nghị hỗ trợ và tìm được 6 thuyền viên.

Đồng thời, Đồn Biên phòng Rạch Gốc đã huy động 4 tàu cá số hiệu CM 98988 TS, CM 98907 TS, CM 98994 TS, và CM 99984 TS cùng các cán bộ, chiến sĩ cơ động ra biển tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác đã cứu được 7 thuyền viên còn lại, đưa vào bờ an toàn. Hiện sức khỏe và tinh thần các thuyền viên đã ổn định. Ước tính thiệt hại tài sản tàu cá bị chìm gần 1 tỷ đồng.

