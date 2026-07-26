Hôm nay 26-7, Nam bộ có mưa diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng 26-7, bão số 2 (NOUL) đi sâu vào đất liền phía Nam Trung Quốc và không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Vị trí tâm bão số 2 lúc 4 giờ ngày 26-7. Đồ họa: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Tuy nhiên, theo các chuyên gia khí tượng, hoàn lưu bão số 2 đang làm thay đổi trường gió, khiến thời tiết ở miền Bắc và miền Nam có các hình thái trái ngược trong những ngày tới.

Nam bộ và Tây Nguyên tiếp tục là khu vực có mưa nhiều nhất cả nước. Gió mùa Tây Nam tăng cường hoạt động lên mức mạnh, đưa lượng ẩm lớn từ vùng biển Tây vào đất liền, khiến mưa dông trên diện rộng. Nhiều địa phương ở Nam bộ có thể có mưa ngay từ buổi sáng.

Ảnh radar thời tiết lúc 5 giờ ngày 26-7 tại khu vực TPHCM. Nguồn: Cục Khí tượng - thủy văn

Từ trưa đến chiều và tối, mưa có xu hướng gia tăng, nhiều nơi mưa vừa, mưa to. TPHCM và các tỉnh ở miền Đông Nam bộ tiếp tục có nguy cơ xuất hiện những đợt mưa lớn vào chiều tối.

Nam bộ có mưa diện rộng. Ảnh minh họa: QUỐC ANH

Trong khi đó, Bắc bộ đã chấm dứt đợt mưa và đang chuyển sang trạng thái nắng ráo hoặc ít mưa hơn. Mưa chỉ xuất hiện rải rác ở một số tỉnh Tây Bắc bộ như Lai Châu, Điện Biên, một phần Lào Cai và Sơn La. Các địa phương còn lại có nắng gián đoạn, thời tiết oi bức vào ban ngày.

Khu vực Trung bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm nay, chủ yếu ở khu vực phía Tây từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Ban ngày trời nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng.

Cơ quan khí tượng - thủy văn dự báo, từ đêm 27-7, mưa ở Bắc bộ có khả năng tái xuất do một rãnh áp thấp hình thành và phát triển, kết hợp với vùng hoàn lưu của bão số 2. Từ đêm 27-7, vùng núi và trung du Bắc bộ cần lưu ý nguy cơ xảy ra mưa vừa, mưa to kèm dông.

Bão số 2 đi vào phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) rồi suy yếu Cập nhật thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, vào lúc 4 giờ ngày 26-7, bão số 2 đã đi vào đất liền ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12-13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ. Từ sáng nay đến 16 giờ cùng ngày, bão tiếp tục đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông và suy yếu còn cấp 8, giật cấp 10. Đến 4 giờ ngày 27-7, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía Nam tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp. Cơ quan khí tượng cho biết bão số 2 không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

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