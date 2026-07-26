Lớp học bên bãi biển

Ở bãi biển Thanh Khê (TP Đà Nẵng) có một lớp học đặc biệt, nơi những đứa trẻ được học cách làm bạn với nước, học kỹ năng sinh tồn và vượt qua nỗi sợ của chính mình.

5 giờ sáng, bãi biển Thanh Khê rộn ràng tiếng cười nói của khoảng 20 học viên. Trên nền cát mịn, các học viên khởi động, tập thở và háo hức chờ được xuống nước.

Đứng trên bờ, chị Nguyễn Thị Lương (43 tuổi, trú phường Thanh Khê) dõi theo từng động tác của cậu con trai 8 tuổi. Điều khiến chị yên tâm là các em được chia thành từng nhóm nhỏ và luôn có người hướng dẫn theo sát. “Sau hơn một tuần tham gia lớp học này, cháu đã tự tin hơn nhiều”, chị Lương nhận xét.

Lớp học bơi miễn phí ở biển Thanh Khê (TP Đà Nẵng) giúp nhiều em nhỏ vượt qua nỗi sợ nước và trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đứng quan sát cách đó không xa, chị Nguyễn Thị Nhàn (43 tuổi, trú phường Thanh Khê) cho biết, điều đáng quý nhất là sự thay đổi trong tâm lý của các em. Môi trường học tập vui vẻ, sự gần gũi, tận tâm của các thầy cô đã giúp nhiều em vượt qua nỗi sợ nước, thêm tự tin và yêu thích môn bơi.

Mới học THCS nhưng em Bùi Đăng Tiến (14 tuổi, trú phường Hòa Khánh) đã trở thành một “trợ giảng nhí” của lớp học bơi miễn phí trên bãi biển Thanh Khê. Được cha dạy bơi từ nhỏ, Tiến mong muốn truyền lại kỹ năng này cho các em nhỏ, nhất là những bạn còn e dè, sợ nước. “Đầu tiên, em cho các bạn làm quen với nước để không còn sợ. Sau đó em hướng dẫn tập thở, rồi mới đến các động tác sải tay, đập chân và phối hợp các kỹ năng cơ bản trước khi tập bơi”, Tiến chia sẻ.

Nếu Tiến là “người thầy nhí”, thì ở lớp học này còn có một người thầy tóc đã bạc vẫn miệt mài đứng trên bãi biển mỗi sáng. Ở tuổi 63, sau khi nghỉ hưu từ tháng 9-2025, ông Nguyễn Nhất Hùng, nguyên giảng viên Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, vẫn tiếp tục mang kiến thức và kinh nghiệm của mình để đồng hành cùng lớp học. Theo ông Hùng, phòng, chống đuối nước không dừng ở việc biết bơi mà còn phải biết nổi sấp, nổi ngửa, đứng nước, giữ bình tĩnh khi gặp sự cố và kỹ năng cứu đuối gián tiếp. “Người thầy phải truyền được sự bình tĩnh và niềm tin cho học trò. Chỉ cần cố gắng qua từng buổi tập, các em đều có thể làm được”, ông Hùng chia sẻ.

Lớp học bơi miễn phí này do Đoàn Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng phối hợp Đoàn phường Thanh Khê tổ chức trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Hiện chương trình có 6 lớp, chia theo từng nhóm tuổi. Điều đặc biệt của chương trình năm nay là sự tham gia của cả phụ huynh, Ban tổ chức đã mở thêm một lớp dành cho người lớn với 13 học viên.

Khi mặt trời đã lên cao, những đứa trẻ ríu rít lên bờ, các thầy lại cẩn thận thu dọn phao tập. Ba buổi mỗi tuần, lớp học bên bờ biển ấy đã giúp các em nhỏ biết bơi, tự tin hơn và để những người thầy ở thế hệ khác nhau cùng tiếp tục góp sức thực hiện mong ước: không còn những vụ đuối nước thương tâm cướp đi tuổi thơ của các em.

XUÂN QUỲNH