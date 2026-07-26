Tự lập sớm

18 tuổi - cột mốc được công nhận là người thành niên, cũng là điểm bắt đầu hành trình tự lập với không ít người trẻ. Khi cánh cửa đại học mở ra, bên cạnh việc làm quen với giảng đường, môi trường mới, nhiều bạn trẻ bắt đầu tìm kiếm công việc làm thêm để tự chủ tài chính, cân đối chi tiêu và chăm lo sinh hoạt hàng ngày.

Tùng Khanh (sinh viên Trường Đại học Văn Lang) cho biết, nhờ vốn ngoại ngữ tốt, ngay từ năm thứ 2 Khanh đã bắt đầu đăng ký tham gia trợ giảng cho một trung tâm dạy tiếng Anh. Sang năm thứ 3, Khanh nộp đơn xin làm cộng tác viên cho một công ty tổ chức sự kiện, vừa có thêm thu nhập, vừa tăng cơ hội tìm hiểu thực tế, cọ xát để tích lũy kinh nghiệm. “Nhờ quá trình đó mà đến khi nộp hồ sơ thực tập, em đã chọn được công ty khá ưng ý”, Khanh chia sẻ.

Những bạn trẻ năng động như Tùng Khanh không hiếm. Ở các đô thị lớn, những công việc làm thêm cũng rất đa dạng: từ làm gia sư, trợ giảng cho đến phục vụ quán cà phê, nhà hàng, trung tâm tiệc cưới… Đặc biệt, trong bối cảnh bùng nổ mạng xã hội, các công việc mới như: quản lý fanpage, sáng tạo nội dung, cộng tác viên sự kiện cũng mở ra thêm nhiều cơ hội cho các bạn trẻ. Bên cạnh đó, một số bạn trẻ nỗ lực tìm cách làm thực tập sinh ngắn hạn tại các công ty đúng với chuyên môn đào tạo để bên cạnh nguồn thu nhập, các bạn còn được mở rộng mạng lưới quan hệ, áp dụng lý thuyết vào thực hành.

Tuy nhiên, việc bước vào hành trình tự lập cũng khiến người trẻ đối mặt với áp lực cân bằng thời gian giữa học và làm; gánh nặng công việc, thi cử; quản lý chi tiêu… Trên thực tế, không ít người trẻ đã bị cuốn vào việc kiếm tiền dẫn đến kiệt sức, dang dở việc học hành.

Trong hành trình trưởng thành, áp lực là điều không thể tránh. Khi đó, gia đình trở thành điểm tựa vững chãi về mặt tinh thần cho các bạn trẻ. Thay vì bảo bọc quá mức hoặc đặt nhiều kỳ vọng áp lực, cha mẹ cần là người lắng nghe, thấu hiểu và tạo môi trường an toàn để con tự tin thử sức. Bởi tự lập không đơn thuần là việc tự nuôi sống bản thân, mà là quá trình học cách chịu trách nhiệm với mọi quyết định của cuộc đời và không ngừng hoàn thiện nhân cách.

HẢI DUY