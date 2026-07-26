Sức sống ẩm thực Việt tại Philippines

Thị trường ẩm thực tại Philippines giàu tiềm năng nhưng cũng đầy thách thức về thủ tục pháp lý, ngôn ngữ và sự khác biệt văn hóa, đối tượng khách hàng và chi phí vận hành. Vượt qua những trở ngại, cộng đồng người Việt đã từng bước xây dựng thương hiệu, đưa ẩm thực Việt đến gần hơn với người dân bản địa.

Điểm nổi bật trong sự phát triển của ẩm thực Việt tại Philippines là không gian kinh doanh khác biệt. Thay vì chỉ tập trung vào các trung tâm thương mại hay tuyến phố sầm uất, nhiều chủ nhà hàng chọn địa điểm mang tính đặc thù như bệnh viện, khu dân cư.

Chị Dư Kim Phụng, chủ nhà hàng Phở Kim tại Manila, là một ví dụ điển hình. Sau 15 năm sinh sống, du học và lập gia đình tại Philippines, chị Phụng phát triển mô hình kinh doanh từ bán hàng trực tuyến sang mở nhà hàng ngay bên trong Bệnh viện Metropolitan. Quyết định đưa món ăn Việt vào môi trường bệnh viện xuất phát từ ưu điểm lành mạnh của thực phẩm Việt như ít dầu mỡ, nhiều rau xanh. Trong bối cảnh khẩu phần ăn tại Philippines chuộng đồ nhanh, chiên, đây là lựa chọn phù hợp cho y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà.

Ngoài ra, các mô hình quy mô vừa và nhỏ cũng phát triển mạnh tại các khu dân cư. Theo tạp chí Tatler của Anh, tại Alabang, thành phố Muntinlupa, hai chị em cô Jen Tran vận hành quán Pho 90’s đối diện Trung tâm thương mại Festival Mall. Mô hình không gian nhỏ khoảng 6 bàn tại khu vực phía Nam thay vì các khu trung tâm phía Bắc giúp cơ sở này duy trì liên kết chặt chẽ với cộng đồng cư dân địa phương thông qua các món ăn gia đình truyền thống.

Trong khi đó, chuyển đổi mô hình hoạt động cũng giúp nhiều thương hiệu ẩm thực Việt trụ vững và phát triển tại Philippines. Chị Anh Le, với 20 năm kinh nghiệm ẩm thực, thành lập Bon Banhmi và Bôn Pho & Roll tại Makati từ năm 2013. Từ 2 điểm bán cố định cùng thực đơn phong phú món ăn, hệ thống mở rộng thêm 6 điểm bán mang đi, phục vụ bánh mì, phở, bún bò Huế, chả giò. Sau dịch Covid-19, thay vì thu hẹp hay ngừng hoạt động, doanh nghiệp chuyển mạnh sang đặt hàng trực tuyến, xây dựng đội giao hàng nội bộ đã góp phần tăng doanh thu. Việc tiết giảm chi phí tiếp thị, giữ giá hợp lý và bảo đảm chất lượng giúp chuỗi duy trì khách hàng.

Sự hiện diện của các nhà hàng Việt Nam không chỉ đơn thuần là hoạt động thương mại, mà còn đóng vai trò là cầu nối văn hóa. Thông qua chất lượng phục vụ và giá trị dinh dưỡng của từng món ăn, cộng đồng người Việt tại Philippines đang góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, cần cù và củng cố mối quan hệ giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia Đông Nam Á.

Hương vị ẩm thực Việt Nam phụ thuộc lớn vào độ tươi ngon của nguyên liệu và các loại gia vị đặc trưng như nước mắm, tương ớt, hay bánh phở. Người tiêu dùng Philippines đặc biệt ưa chuộng các món ăn phổ biến như phở, bánh mì và gỏi cuốn. Nhóm khách hàng có thu nhập cao và giới trí thức bản địa thường đánh giá cao tính cân bằng dinh dưỡng của các món ăn này. Để duy trì chất lượng, nhiều nhà hàng nhập khẩu trực tiếp toàn bộ gia vị và nguyên liệu từ Việt Nam.

Bên cạnh đó, xu hướng tối giản và tập trung vào trải nghiệm không gian cũng ghi dấu ấn đậm nét qua thương hiệu "Năm Năm 20" tại thành phố Quezon, với hai cơ sở ở Maginhawa và New Manila. Được đánh giá là một trong những địa điểm giữ trọn hương vị ẩm thực Việt chuẩn nhất, quán lựa chọn thực đơn tối giản, tối đa chỉ hai món là phở bò và bún bò Huế, cùng hai loại gỏi cuốn. Cơ sở tại đường Maginhawa gây ấn tượng với trần nhà màu vàng, tường bê tông, cây xanh phủ bóng và nội thất mộc mạc. Không gian này mang lại cảm giác tách biệt hoàn toàn khỏi sự tấp nập của đô thị, trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo thực khách.

THANH HẰNG