Xã hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét nhiều nội dung quan trọng trình Quốc hội

SGGPO

Từ ngày 27 đến 30-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục Phiên họp thứ 4, xem xét nhiều nội dung quan trọng dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành một phiên thảo luận trong khuôn khổ phiên họp thứ 4 của UBTVQH. Ảnh: CẨM HÀ
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành một phiên thảo luận trong khuôn khổ phiên họp thứ 4 của UBTVQH. Ảnh: CẨM HÀ

Theo chương trình đã được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn quyết định điều chỉnh, chiều 27-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Ngày 28-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự án Luật Phát triển đô thị, dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) và một số nội dung liên quan Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến được dành trọn một buổi chiều ngày 28-7 để xem xét, cho ý kiến về việc chỉnh lý, hoàn thiện.

Chiều 29-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Trong buổi làm việc cuối cùng, chiều 30-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến xem xét Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) và một số nội dung khác dự kiến trình Quốc hội cũng sẽ được xem xét nếu hồ sơ được chuẩn bị kịp thời.

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ANH PHƯƠNG

Từ khóa

UBTVQH Luật Phát triển đô thị Luật Đấu giá tài sản Luật Ngân sách nhà nước Kiểm toán nhà nước Luật Nhà ở Luật Kinh doanh bất động sản Luật Đất đai thành phố Quảng Ninh Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

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