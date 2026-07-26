Có bắt buộc phải ký hợp đồng lao động điện tử?

* Anh PHẠM THANH LÂM (phường Đông Hưng Thuận, TPHCM): “Hay tin hợp đồng lao động điện tử được triển khai từ ngày 1-7-2026, vậy người lao động và doanh nghiệp có bắt buộc phải giao kết và sử dụng hợp đồng lao động điện tử?”.

* Luật sư TRẦN HỮU TÍN, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự: Theo quy định tại Nghị định số 337/2025/NĐ-CP, hợp đồng lao động điện tử là hợp đồng lao động được giao kết, thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về giao dịch điện tử, có giá trị pháp lý như hợp đồng lao động bằng văn bản giấy. Việc giao kết, thực hiện hợp đồng lao động điện tử được thực hiện từ ngày 1-7-2026. Mặt khác, tại khoản 3, Điều 4 nghị định này quy định “khuyến khích sử dụng hợp đồng lao động điện tử thay thế cho hợp đồng lao động bằng văn bản giấy trong quản trị nhân sự của người sử dụng lao động, trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hợp đồng lao động”. Như vậy, quy định hiện hành khuyến khích chứ không bắt buộc người lao động và người sử dụng lao động giao kết hay sử dụng hợp đồng lao động điện tử.

MAI HƯỜNG ghi