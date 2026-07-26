Hải đoàn 32 phát huy vai trò nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Sau gần một tuần khảo sát, nắm tình hình trên các vùng biển phía Nam, ngày 25 và 26-7, đoàn công tác trên tàu Cảnh sát biển 8001 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 hoàn thành chương trình công tác, tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm và làm việc với Hải đoàn 32.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đón tàu Cảnh sát biển 8001 cập cảng Hải đội 301 tại phường Phước Thắng, TPHCM, hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trong hành trình từ Mũi Kê Gà đến vịnh Vân Phong, tổ công tác duy trì tuyên truyền qua hệ thống thông tin liên lạc nghề cá, phổ biến quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn hàng hải, phòng tránh thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Tại hội nghị rút kinh nghiệm trên tàu, các đại biểu đánh giá chương trình được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn; phát huy hiệu quả việc kết hợp thực thi pháp luật trên biển với tuyên truyền, dân vận và an sinh xã hội.

Sau đó, đoàn đến thăm, làm việc với cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 32 tại Khánh Hòa.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, bắt tay chiến sĩ Hải đoàn 32 tại Khánh Hòa. Ảnh: QUỐC HÙNG

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, Hải đoàn 32 cho biết đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển được giao quản lý, trong đó có các khu vực trọng điểm như Trường Sa, Phú Quý và vùng biển giáp ranh với Indonesia, Malaysia.

Đơn vị đồng thời chú trọng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, làm chủ trang bị kỹ thuật; phối hợp tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ ngư dân, phòng chống thiên tai và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên biển.

Trong công tác dân vận, Hải đoàn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ xóa nhà tạm, trao học bổng, khám bệnh, cấp thuốc, tặng cờ Tổ quốc, áo phao và tài liệu tuyên truyền pháp luật về biển, đảo.

Qua 8 năm xây dựng, phát triển, Hải đoàn 32 tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và đồng hành cùng ngư dân.

Hai tàu Cảnh sát biển thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ ngư dân. Ảnh: QUỐC HÙNG

Sáng 26-7, tàu Cảnh sát biển 8001 cập cảng Hải đội 301, hoàn thành chuyến công tác trên các vùng biển phía Nam.

QUỐC HÙNG