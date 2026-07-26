Ngôi nhà yêu thương cho ba trẻ mồ côi mẹ

“Dù đã sống trong căn nhà mới hơn nửa tháng, nhưng đôi khi ba chị em con vẫn nghĩ là mơ”, em Nguyễn Hồng L. tâm sự khi chúng tôi đến thăm vào giữa tháng 7-2026.

Căn nhà trên là tổ ấm của 3 đứa trẻ: Nguyễn Hồng L. (15 tuổi), Nguyễn Hồng Ng. (13 tuổi) và Nguyễn Hoàng N. (10 tuổi), nằm trong con hẻm nhỏ thuộc khu tập thể cư xá Đường sắt, phường Bàn Cờ, TPHCM. Trong ký ức của người dân địa phương, đó là một căn nhà cũ nát, cửa luôn đóng, bên trong là những đứa trẻ côi cút. Mẹ của các em mất trong đại dịch Covid-19. Không lâu sau đó, chỗ dựa duy nhất của các em là người cha cũng vướng vòng lao lý vì ma túy.

Căn nhà mới do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bàn Cờ (TPHCM) cùng các đơn vị chung tay xây dựng giúp các em có mái ấm an toàn. Ảnh: TRANG NGUYỄN

Căn nhà bắt đầu xuất hiện tiếng cười khi có “ngoại Hương” - bà Hồ Ngọc Hương, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Khu phố 25, phường Bàn Cờ. Bà Hương nhận đỡ đầu cho 3 cháu nhỏ và chăm sóc các cháu như người thân. “Tôi chăm nom, dạy bảo các cháu như cháu ruột. Tụi nhỏ vốn thiệt thòi nên có người lớn ở cạnh để trông chừng cũng bớt tủi thân và cảm thấy yên tâm hơn”, bà Hương tâm sự. Suốt nhiều năm qua, mỗi ngày khi đi chợ ngang qua, bà Hương đều ghé vào thăm mấy đứa trẻ và dặn dò, chỉ bảo tận tình từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Từng chút yêu thương âm thầm, bền bỉ theo năm tháng đã giúp 3 đứa trẻ có thêm điểm tựa để đi qua những tháng ngày mất mát.

Trong hành trình khôn lớn của những đứa trẻ, điều khiến bà Hương và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bàn Cờ luôn trăn trở chính là căn nhà cũ của mấy chị em đã xuống cấp nghiêm trọng. Bức tường ẩm mốc, mái nhà dột nát, không gian thiếu an toàn trong khi cả 3 đứa trẻ còn quá nhỏ để tự xoay xở. Chính sự ngoan ngoãn, biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau của mấy chị em là động lực để những người làm công tác hội tiếp tục tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ. Các chị đã kiên trì kết nối nhiều đơn vị, tổ chức cùng góp sức chăm lo các em. Đặc biệt, hội đã phối hợp Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bàn Cờ và sự tài trợ của Blue Dragon Children’s Foundation (Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh) sửa lại căn nhà cho các em với kinh phí hơn 80 triệu đồng.

Sau thời gian thi công, căn nhà cũ kỹ ngày nào giờ đã được thay thế bằng một không gian sống sạch sẽ, thoáng mát. Các em có góc học tập, phòng ngủ cho hai chị em gái, không gian riêng cho em trai, có nhà bếp và nhà vệ sinh được sửa sang gọn gàng, bảo đảm an toàn để các em nấu ăn mỗi ngày. Bà Nguyễn Minh Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bàn Cờ, cho biết: “Đây cũng là công trình hoạt động ý nghĩa hưởng ứng kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công trình thể hiện sự chung tay của các tổ chức, nhà hảo tâm nhằm tiếp sức, chăm lo cho trẻ mồ côi”.

Hôm chúng tôi đến thăm, em Hồng L. đang đứng trong gian bếp mới chuẩn bị nấu đồ ăn trưa. Em trai út Hoàng N. cũng phụ chị vo gạo, cắm nồi cơm điện. Còn em Hồng Ng. lo quét nhà, gấp mùng mền. Mọi công việc diễn ra thuần thục, nhịp nhàng như một thói quen, bởi nhiều năm nay, 3 chị em đã quen tự chăm sóc, bảo ban nhau khi không còn bàn tay của ba mẹ. Chỉ khác là hôm nay, trên gương mặt các em đã hiện lên nụ cười rạng rỡ, không còn nỗi lo phải sống trong căn nhà xuống cấp, nhà dột mỗi khi mưa gió.

TRANG NGUYỄN