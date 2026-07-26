Đào tạo ngắn, cơ hội dài

Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng, nhiều vị trí cần người có thể làm việc ngay, khiến những chương trình đào tạo ngắn hạn trở nên hấp dẫn. Không còn mặc định phải dành 4 năm trên giảng đường mới có cơ hội việc làm, ngày càng nhiều người lao động (NLĐ) lựa chọn các khóa đào tạo ngắn hạn để nhanh chóng bổ sung kỹ năng.

Đáp ứng nhu cầu thị trường lao động

Anh Huỳnh Lê Hoài Thanh (nguyên Giám đốc Phòng Truyền thông - Marketing của hệ thống Trường Tuệ Đức) có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị. Để cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực quản lý trong kỷ nguyên số, anh liên tục tham gia các khóa đào tạo của Google, hoàn thành các chứng chỉ Google Ads, Gemini Educator... Theo anh Hoài Thanh, sự phát triển nhanh của công nghệ khiến chu kỳ cập nhật kiến thức ngày càng rút ngắn, vì vậy ngày càng nhiều NLĐ lựa chọn các khóa học và chứng chỉ ngắn hạn trong các lĩnh vực như Digital Marketing, trí tuệ nhân tạo (AI), Data hay UI/UX để kịp thời bổ sung kỹ năng. Doanh nghiệp (DN) hiện không chỉ cần người có bằng cấp mà cần người có thể làm việc ngay. Đó là lý do các chương trình đào tạo ngắn, thực hành cao ngày càng được ưa chuộng.

Người lao động học nghề ngắn hạn tại Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn. Ảnh: ĐẶNG TRINH

Thực tế, nhu cầu đào tạo ngắn hạn không chỉ đến từ người học mà còn xuất phát từ chính DN. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, phụ trách Phòng Tuyển sinh - Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Tài chính - Marketing, cho biết, hàng năm nhà trường triển khai nhiều khóa đào tạo theo đơn đặt hàng của DN, hợp tác xã. Tùy nhu cầu, chương trình có thời lượng từ 6 tháng đến 1 năm, tập trung vào việc bổ sung kỹ năng chuyên môn, cập nhật công nghệ và kiến thức mới cho NLĐ. DN luôn có nhu cầu đào tạo chuyên sâu để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, vì vậy các khóa học và chứng chỉ nghề ngắn hạn ngày càng được quan tâm.

Bà Trịnh Quỳnh Lê, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn, chia sẻ, sự thay đổi trong cách tuyển dụng của DN đang tạo động lực cho nhiều chương trình đào tạo ngắn hạn phát triển. Khi nhiều vị trí việc làm yêu cầu ứng viên có thể bắt tay vào công việc ngay, các khóa học chú trọng thực hành ngày càng được người học lựa chọn. Hiện mỗi năm, trường đào tạo và cấp gần 5.000 chứng chỉ nghề ngắn hạn ở các lĩnh vực như du lịch, nhà hàng - khách sạn, chăm sóc sắc đẹp... Sự phát triển của chứng chỉ nghề không làm giảm giá trị của giáo dục đại học mà phản ánh xu hướng đa dạng hóa con đường học tập để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Tiếp cận thị trường việc làm quốc tế

Theo ông Trần Phương, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Việt Giao (TPHCM), đào tạo nghề ngắn hạn đang trở thành “tấm hộ chiếu” giúp NLĐ tiếp cận thị trường việc làm quốc tế. Với 13 ngành nghề được cấp phép đào tạo, nhà trường ghi nhận nhu cầu học nghề ngày càng tăng, nhất là ở các lĩnh vực du lịch, nhà hàng - khách sạn, nghề bếp và quản lý F&B. Tuy nhiên, các thị trường có mức thu nhập cao hiện không chỉ tuyển đủ số lượng mà còn đặt ra yêu cầu khắt khe về tay nghề, kinh nghiệm thực tế và năng lực ngoại ngữ. Đó là những điều kiện để NLĐ có thể hòa nhập và phát triển bền vững ở môi trường làm việc quốc tế.

Dù đào tạo ngắn hạn đang trở thành xu hướng, nhiều chuyên gia cho rằng, điều cần hướng tới không phải là lựa chọn giữa chứng chỉ nghề và bằng đại học mà là xây dựng một hệ thống giáo dục linh hoạt, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của NLĐ. Bà Trịnh Quỳnh Lê chia sẻ, các khóa học ngắn hạn giúp người học nhanh chóng trang bị kỹ năng để gia nhập thị trường lao động, trong khi giáo dục chính quy tạo nền tảng về tri thức, tư duy phản biện, năng lực giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp và khả năng thích ứng lâu dài. Một bên giúp có việc làm, một bên giúp phát triển sự nghiệp.

Bản thân từng tham gia tuyển dụng nhân sự trong nhiều năm, anh Huỳnh Lê Hoài Thanh đúc kết: nếu đại học trang bị nền tảng về tư duy, kiến thức chuyên môn, phương pháp nghiên cứu, khả năng học tập lâu dài thì các khóa học ngắn hạn giúp người học nhanh chóng cập nhật công nghệ, xu hướng mới, kỹ năng thực hành mà chương trình đào tạo chính quy chưa kịp điều chỉnh. Nhiều quốc gia đang xây dựng hệ thống giáo dục linh hoạt, cho phép người học tích lũy chứng chỉ, liên thông lên các bậc học cao hơn và liên tục cập nhật kỹ năng trong suốt quá trình làm việc. Thực tế này cho thấy bằng cấp và chứng chỉ không loại trừ nhau mà bổ trợ lẫn nhau. Ông Huỳnh Quốc Thắng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Khoa học Công nghệ Bách khoa, khẳng định: “Bên cạnh đánh giá kinh nghiệm và kỹ năng thực tế, nhiều DN hiện nay trả lương dựa trên năng suất và hiệu quả công việc, thay vì chỉ dựa vào bằng cấp hay số lượng chứng chỉ mà NLĐ đang có”.

ĐẶNG TRINH