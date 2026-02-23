Gia Lai: Đi làm thủ tục hành chính, người dân được lì xì

Ngay từ sáng sớm, không khí tại Trung tâm rộn ràng hơn thường lệ. Lãnh đạo Thường trực Đảng ủy xã ân cần thăm hỏi người dân đến thực hiện thủ tục hành chính, lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị; đồng thời cho biết thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
Tại đây, lãnh đạo xã đã trao lì xì cho những công dân đầu tiên đến giao dịch trong năm mới. Nhiều người bất ngờ khi vừa bắt đầu làm thủ tục đã nhận lời chúc tết và bao lì xì may mắn, tạo không khí phấn khởi, ấm áp trong buổi làm việc đầu xuân.