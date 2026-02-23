Xã hội

Gia Lai: Đi làm thủ tục hành chính, người dân được lì xì

Sáng 23-2, trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, Thường trực Đảng ủy xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) đã đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã thăm hỏi, chúc tết các công dân đầu tiên đến giao dịch.

Ngay từ sáng sớm, không khí tại Trung tâm rộn ràng hơn thường lệ. Lãnh đạo Thường trực Đảng ủy xã ân cần thăm hỏi người dân đến thực hiện thủ tục hành chính, lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị; đồng thời cho biết thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Người dân đến Trung tâm phục vụ hành chính công giao dịch, được nhận lì xì và những cam kết phục vụ từ chính quyền

Tại đây, lãnh đạo xã đã trao lì xì cho những công dân đầu tiên đến giao dịch trong năm mới. Nhiều người bất ngờ khi vừa bắt đầu làm thủ tục đã nhận lời chúc tết và bao lì xì may mắn, tạo không khí phấn khởi, ấm áp trong buổi làm việc đầu xuân.

