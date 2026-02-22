Xã hội

Nhà giàn DK1/10 kịp thời cứu ngư dân gặp nạn trên biển

SGGPO

Tối 22-2, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết, Nhà giàn DK1/10 (nằm trên Bãi cạn Cà Mau thuộc Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân) vừa cấp cứu thành công một ngư dân gặp nạn khi đang khai thác hải sản trên biển.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 15 cùng ngày, Nhà giàn DK1/10 nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu cá cho biết, có một ngư dân (sinh năm 1985, quê tỉnh Đồng Tháp) trong quá trình đánh bắt hải sản trên vùng biển Cà Mau bị tai nạn.

1. Hai tàu cá BT93535 và BT97903 cập nhà giàn nhờ hỗ trợ cấp cứu ngư dân.jpg
Hai tàu cá cập nhà giàn nhờ hỗ trợ cấp cứu ngư dân. Ảnh: VÙNG 2 HẢI QUÂN

Sau khi nhận được thông tin, Nhà giàn DK1/10 đã khẩn trương cử Tổ Quân y tiếp cận và tiến hành sơ cứu ban đầu cho nạn nhân.

Nhận định tình trạng nạn nhân với phần đầu bị rách, sưng phù nề trước trán và phần chân phải bị gãy, sức khỏe nguy kịch, Tổ Quân y Nhà giàn đã tiến hành lau rửa, băng bó vết thương, băng nẹp cố định chân bị gãy.

4. Tổ quân y đã nhanh chóng xử lý vết thương và hướng dẫn cho các thuyền viên chăm sóc nạn nhận trong quá trình hành quân về đất liền.jpg
Tổ Quân y đã khẩn trương sơ cứu nạn nhân. Ảnh: VÙNG 2 HẢI QUÂN

Sau khi ngư dân bị nạn tỉnh táo, sức khỏe dần ổn định, Nhà giàn đã cấp thuốc, hướng dẫn thuyền trưởng tàu cá nhanh chóng về cơ sở y tế gần nhất để tiếp tục điều trị.

Tin liên quan
MẠNH THẮNG

Từ khóa

cứu ngư dân Cứu nạn ngư dân ứng cứu ngư dân Cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển Vùng 2 Hải quân nhà giàn DK 1

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn