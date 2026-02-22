Nhà giàn DK1/10 kịp thời cứu ngư dân gặp nạn trên biển

Tối 22-2, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết, Nhà giàn DK1/10 (nằm trên Bãi cạn Cà Mau thuộc Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân) vừa cấp cứu thành công một ngư dân gặp nạn khi đang khai thác hải sản trên biển.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 15 cùng ngày, Nhà giàn DK1/10 nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu cá cho biết, có một ngư dân (sinh năm 1985, quê tỉnh Đồng Tháp) trong quá trình đánh bắt hải sản trên vùng biển Cà Mau bị tai nạn.

Hai tàu cá cập nhà giàn nhờ hỗ trợ cấp cứu ngư dân. Ảnh: VÙNG 2 HẢI QUÂN

Sau khi nhận được thông tin, Nhà giàn DK1/10 đã khẩn trương cử Tổ Quân y tiếp cận và tiến hành sơ cứu ban đầu cho nạn nhân.

Nhận định tình trạng nạn nhân với phần đầu bị rách, sưng phù nề trước trán và phần chân phải bị gãy, sức khỏe nguy kịch, Tổ Quân y Nhà giàn đã tiến hành lau rửa, băng bó vết thương, băng nẹp cố định chân bị gãy.

Tổ Quân y đã khẩn trương sơ cứu nạn nhân. Ảnh: VÙNG 2 HẢI QUÂN

Sau khi ngư dân bị nạn tỉnh táo, sức khỏe dần ổn định, Nhà giàn đã cấp thuốc, hướng dẫn thuyền trưởng tàu cá nhanh chóng về cơ sở y tế gần nhất để tiếp tục điều trị.

MẠNH THẮNG