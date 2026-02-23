Chăm lo tết cho hơn 6,2 triệu lượt đối tượng chính sách

Chiều 22-2 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình Tết Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau tết.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình Tết Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau tết. Ảnh: VGP

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, các cấp, ngành, đoàn thể trên cả nước tích cực chỉ đạo, triển khai công tác chăm lo tết cho nhân dân, nhất là các diện chính sách, người nghèo, người yếu thế; đã tổ chức tặng quà tết với tổng kinh phí hơn 3.700 tỷ đồng cho 6,2 triệu lượt đối tượng chính sách. Mức thưởng tết bình quân là 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với mức thưởng dịp Tết Nguyên đán năm 2025...

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra an toàn, vui tươi trên các lĩnh vực. Về nhiệm vụ năm 2026, Thủ tướng nhấn mạnh việc tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và các cân đối lớn, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, xanh; nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững an ninh - quốc phòng, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân đầu tư công ngay từ đầu năm 2026, phấn đấu giải ngân đầu tư công đạt 100%.

