Ngày 23-2, sân bay Tân Sơn Nhất khai thác 1.038 chuyến bay với hơn 171.000 hành khách

Ngày 23-2, Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, cao điểm sau Tết Nguyên đán 2026, sản lượng khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục duy trì ở mức cao.

Hôm nay, sân bay khai thác 1.038 chuyến bay với khoảng 171.000 hành khách thông qua cảng. Trong đó có 948 chuyến bay chở khách, 79 chuyến bay ferry, 9 chuyến bay hàng hóa và 2 chuyến bay chuyên cơ; gồm 517 chuyến bay đi và 521 chuyến bay đến.

Cụ thể, chiều đi có 353 chuyến quốc nội (273 chuyến chở khách, 78 chuyến ferry, 2 chuyến cargo) và 164 chuyến quốc tế (158 chuyến chở khách, 1 chuyến ferry, 4 chuyến cargo, 1 chuyến chuyên cơ). Chiều đến có 359 chuyến quốc nội (358 chuyến chở khách, 1 chuyến cargo) và 162 chuyến quốc tế (159 chuyến chở khách, 2 chuyến cargo, 1 chuyến chuyên cơ).

Tổng số hành khách dự kiến đạt 171.022 người. Trong đó, hành khách đi là 66.873 người (36.425 khách quốc nội, 30.448 khách quốc tế); hành khách đến là 104.149 người (73.120 khách quốc nội, 31.029 khách quốc tế).

Hành khách đi lại thông qua sân bay Tân Sơn Nhất luôn ở mức cao. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo phân bổ nhà ga, Nhà ga T1 (quốc nội) dự kiến khai thác 127 chuyến đi với 12.255 hành khách và 131 chuyến đến với 29.484 hành khách. Nhà ga T3 khai thác 226 chuyến quốc nội đi với 24.170 hành khách và 227 chuyến quốc nội đến với 43.636 hành khách. Nhà ga T2 (quốc tế) dự kiến phục vụ 158 chuyến đi với 30.448 hành khách và 158 chuyến đến với 31.029 hành khách.

Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất cho biết đã phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng phương án điều hành phù hợp, bảo đảm an toàn khai thác, an ninh hàng không và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trong bối cảnh sản lượng duy trì ở mức cao.

QUỐC HÙNG