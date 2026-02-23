Xã hội

Gia Lai: Phát hiện ô tô cùng 2 thi thể dưới kênh

Ngày 23-2, ông Mai Xuân Hậu, Chủ tịch UBND xã Bình An (tỉnh Gia Lai) cho biết, địa phương vừa phát hiện 2 thi thể (1 nam, 1 nữ) cùng một ô tô dưới kênh Văn Phong, đoạn chảy qua địa bàn.

Sáng cùng ngày (23-2), người dân phát hiện thi thể nam giới (chưa rõ lai lịch) mắc vào cống kênh mương Văn Phong, đoạn qua thôn Phú Lạc (xã Bình An). Sau khi phát hiện, người dân trình báo chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để điều tra, làm rõ.

z7556159809089_d222ce7c3473cace89d9ac57931effef.jpg
Lực lượng chức năng tổ chức trục vớt thi thể, phương tiện dưới lòng kênh Văn Phong

Nhận tin báo, xã Bình An cử lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường, phát hiện một ô tô bị chìm dưới kênh mương, cách vị trí thi thể hơn 100m. Tiếp tục tìm kiếm, phát hiện thêm thi thể nữ giới cách vị trí chiếc xe khoảng 1km.

z7556159809086_1a51fd55ca5195ed6fa2a6626f1bd5d1.jpg
Chiếc ô tô được trục vớt lên khỏi hiện trường

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân nam tên C.V.B (sinh năm 2001, trú xã KBang), nạn nhân nữ tên T.T.N.H (sinh năm 1995, trú xã Kon Giang, cùng tỉnh Gia Lai).

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

XUÂN HUYÊN

