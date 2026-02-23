Gia Lai: Phát hiện ô tô cùng 2 thi thể dưới kênh

Sáng cùng ngày (23-2), người dân phát hiện thi thể nam giới (chưa rõ lai lịch) mắc vào cống kênh mương Văn Phong, đoạn qua thôn Phú Lạc (xã Bình An). Sau khi phát hiện, người dân trình báo chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để điều tra, làm rõ.
Nhận tin báo, xã Bình An cử lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường, phát hiện một ô tô bị chìm dưới kênh mương, cách vị trí thi thể hơn 100m. Tiếp tục tìm kiếm, phát hiện thêm thi thể nữ giới cách vị trí chiếc xe khoảng 1km.
Qua xác minh ban đầu, nạn nhân nam tên C.V.B (sinh năm 2001, trú xã KBang), nạn nhân nữ tên T.T.N.H (sinh năm 1995, trú xã Kon Giang, cùng tỉnh Gia Lai).
Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.