Giữ bình yên cho người dân vui xuân

Dịp Tết Bính Ngọ năm 2026, lực lượng Công an TPHCM đã triển khai ứng trực, tăng cường tuần tra xuyên đêm, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự để người dân vui xuân, đón tết an toàn.

Theo đó, trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM tổ chức ứng trực, tuần tra kiểm soát 24/24 xuyên suốt kỳ nghỉ tết. Qua tuần tra, kiểm soát từ mùng 1 đến mùng 3 tết, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản 1.735 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; tạm giữ 1.735 phương tiện; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 347 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe 539 trường hợp.

Từ 6 giờ ngày 21-2, các đội, trạm trực thuộc Phòng PC08 Công an TPHCM phối hợp công an cấp xã đồng loạt ra quân, tăng cường bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại các khu vực cửa ngõ ra vào thành phố; góp phần hạn chế tai nạn và ùn tắc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân đi lại an toàn.

Cùng với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng nghiệp vụ và công an cơ sở tiếp tục kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm đường phố dịp Tết Nguyên đán. Liên quan vụ việc đánh người, gây rối trật tự tại phường Vũng Tàu, chiều 22-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tống đạt quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Trần Quốc Vũ và Đào Năng Nghĩa để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào mùng 5 tết, nhóm du khách 6 người từ Đồng Nai đi ô tô đến khu đất trống đối diện số 98 đường Trần Phú để tìm quán ăn uống. Lúc này, Vũ yêu cầu nhóm không được dừng, đậu xe tại khu vực trên; hai bên xảy ra cãi vã. Vũ bị cho là dùng ghế và xẻng đuổi đánh du khách, sau đó Nghĩa lao ra xô xát với nhóm khách.

Trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng Công an TPHCM luôn duy trì ứng trực, sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố để người dân an tâm đón xuân.

Ngay khi nhận tin báo xảy ra vụ cháy lớn tại tổ hợp quán cà phê - nhà hàng tại phường Hiệp Bình vào mùng 6 tết, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM đã lập tức điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường và hơn 30 phút sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không có thương vong về người.

MẠNH THẮNG - THU HOÀI - NGUYỄN NAM