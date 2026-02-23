Tăng tốc hoàn thành dự án đường sắt đô thị

Thủ tướng thăm, kiểm tra và động viên công nhân, kỹ sư thi công tại hầm ga S9 Kim Mã. Ảnh: VGP

Sau khi trực tiếp kiểm tra tình hình triển khai thi công các ga ngầm S9 - Kim Mã, S11 - Văn Miếu và S12 - Trần Hưng Đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, các nhà thầu tham gia dự án cùng toàn thể cán bộ, kỹ sư, công nhân đã hy sinh thời gian, niềm vui sum họp gia đình để duy trì thi công xuyên lễ, xuyên tết, góp phần thúc đẩy tiến độ dự án.

Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu và đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân tiếp tục nâng cao trí tuệ, năng lực, trình độ, tay nghề, năng suất lao động, nỗ lực cao nhất và tăng tốc hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu trọng điểm của dự án trong thời gian sớm nhất, bảo đảm tuyệt đối an toàn, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Tại cuộc họp sau đó với lãnh đạo TP Hà Nội và các bộ, ngành, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần đẩy nhanh tốc độ đầu tư xây dựng đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị. Riêng với đường sắt quốc gia, Thủ tướng chỉ rõ 3 việc phải làm. Trước hết, ngành đường sắt chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 145 năm thành lập, cần rút ra bài học kinh nghiệm trong xây dựng, phát triển đường sắt nói chung và đường sắt đô thị nói riêng, không lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức, không gian...

Thứ hai, ngành cần xây dựng đường sắt và đường sắt đô thị dựa vào nguồn lực bên trong là cơ bản, chiến lược, lâu dài, mang tính quyết định; nguồn lực bên ngoài là quan trọng và đột phá. Thứ ba, ngành cần tiết giảm chi phí, đầu tư..., từ đó hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh, để nhân dân được thụ hưởng sản phẩm tốt hơn với chi phí rẻ hơn, thời gian tiết kiệm hơn.

* Trước đó, ngày 20-2 (mùng 4 Tết), Thủ tướng Phạm Minh Chính đi khảo sát thực địa, kiểm tra tình hình thực hiện 2 dự án đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) và Hữu Nghị - Chi Lăng (Lạng Sơn), động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trên công trường.

Thủ tướng nhấn mạnh, Lạng Sơn và Cao Bằng là 2 tỉnh “phên giậu” của đất nước, nằm trong chủ trương phát triển hạ tầng chiến lược của Đảng, Nhà nước. Thủ tướng yêu cầu phát động “Chiến dịch Đông Khê năm 2026” để hoàn thành 2 tuyến đường cao tốc tại Lạng Sơn, Cao Bằng…

* Trước thực trạng xuống cấp của cầu sông Lô trên địa bàn xã Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông, ngày 14-2 (tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã họp về việc khắc phục. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị, lực lượng phối hợp với tỉnh Phú Thọ khẩn trương tổ chức làm cầu phao qua sông Lô để kịp thời phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 và chuẩn bị đầu tư cầu sông Lô mới theo quy hoạch.

Chỉ sau vài giờ kể từ khi nhận được chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tập trung chỉ đạo Binh chủng Công binh, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương khảo sát, thi công cùng với UBND tỉnh Phú Thọ hoàn thành lắp đặt cầu phao bắc qua sông Lô, thông xe ngay trong sáng 16-2.

Trước thành tích này, Thủ tướng Phạm Minh Chính có thư khen gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Tư lệnh Binh chủng Công binh, đánh giá cao ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị.

Liên quan đến việc khắc phục hư hỏng công trình cầu sông Lô, trong cuộc họp với các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Phú Thọ chiều 14-2, Thủ tướng nhấn mạnh việc triển khai không kéo dài, hoàn thành trong vòng 1 năm (trước 1-3-2027), phấn đấu đến Tết Nguyên đán 2027 nhân dân có cầu mới đi lại. Tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư dự án cầu sông Lô mới; các đơn vị quân đội tham gia, hỗ trợ triển khai dự án.

Tin liên quan Hà Nội - TPHCM: Chủ động tổ chức triển khai các tuyến đường sắt đô thị

MINH DUY - PHAN THẢO