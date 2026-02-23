Ngày xuân nhiều thông điệp ở Công viên số 1 Lý Thái Tổ

Được đưa vào sử dụng trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TPHCM) đã thu hút nhiều người dân, du khách đến chiêm ngưỡng, tưởng niệm kết hợp du xuân.

Tình yêu thương và sự tử tế vẫn luôn hiện hữu

Sáng 22-2 (mùng 6 Tết), rất đông người dân và du khách vẫn đến du xuân, thưởng ngoạn các tiểu cảnh, không gian tượng đài “Giọt nước” tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ. Không ít người cảm thấy bất ngờ khi lần đầu chứng kiến không gian thiết kế độc đáo tại đây.

Ở trung tâm công viên, một quảng trường hình tròn rộng 1.800m2 được lấy cảm hứng thiết kế từ hình ảnh giọt nước rơi xuống - khi chạm mặt đất, hình thành một hố không gian tựa vết sẹo hằn sâu, như lời nhắc nhở về quá khứ đau thương. Giọt nước tan ra thành những gợn sóng lan tỏa xung quanh, như chuyển hóa nỗi buồn thành năng lượng tích cực, hướng con người đến tương lai tốt đẹp.

Bên trong giọt nước là hình ảnh một trái tim - biểu tượng của sự tri ân, tình yêu thương. Chất liệu inox gương phản chiếu hình ảnh người đứng quanh, gửi gắm thông điệp: nỗi đau không thuộc về riêng ai mà là ký ức chung được sẻ chia bởi cả cộng đồng, trong yêu thương, đùm bọc.

Người dân đến vui chơi, chụp ảnh tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ. (ẢNH: THANH HIỀN)

Ông Trần Ngọc Tuấn (phường Sài Gòn, TPHCM) chia sẻ: “Tôi đã rất trông chờ công viên này ngay từ khi lãnh đạo thành phố có chủ trương thực hiện. Tôi vừa là người dân sống gần khu đất, vừa là người trong ngành kiến trúc, chứng kiến sự thay đổi này thật sự rất vui mừng và hết sức hài lòng. Nhiều người đến đây có thể sống chậm lại, tĩnh hơn, quay về với ký ức và sự tưởng niệm”.

Là du khách đến từ TP Cần Thơ, anh Phan Thanh Hưng cho hay rất ấn tượng với hình khắc 12 con giáp trên mặt đá, những dấu chân bằng đá và càng xúc động hơn khi biết ý nghĩa của những hình khắc ấy. “Công viên này không những đẹp, thoáng mát mà còn mang kiến trúc hiện đại, lạ mắt với nhiều ý nghĩa nhân văn về tình người, sự sẻ chia, rất đáng để quay lại”, anh Hưng cho biết.

Trách nhiệm với cộng đồng

Sau khi Công viên số 1 Lý Thái Tổ được khánh thành, lực lượng bảo vệ, công nhân vệ sinh, chăm sóc cây cảnh đã được bố trí trực xuyên tết để phục vụ người dân đến vui chơi. Tại đây, nhà vệ sinh, bãi giữ xe được dành phục vụ miễn phí cho người dân khi đến đây.

Đứng trước tượng đài giọt nước - biểu tượng trung tâm của công viên, chị Thanh Trúc (phường Tân Bình, TPHCM) xúc động kể, ba chị mất trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát năm 2021, cả gia đình không thể đưa tiễn. “Công viên có một không gian tĩnh lặng, mang nhiều thông điệp đủ để mọi người thấy rằng dù người thân đã mất đi nhưng tình yêu thương và sự tử tế vẫn luôn hiện hữu giữa lòng thành phố”, chị Trúc bày tỏ.

Đang cặm cụi lau từng vết bẩn từ những bậc thang cạnh không gian tượng đài “Giọt nước”, ông Nguyễn Anh Tương, công nhân vệ sinh, cho biết: “Đây là nơi trang nghiêm để người dân đến tưởng nhớ người thân nên chúng tôi có nhiệm vụ giữ gìn thật sạch, thật đẹp”. Anh Lê Tấn Phúc, quản lý đội vệ sinh tại công viên, cho biết, từ khi mở cửa đến nay lượng khách đến đây ngày càng đông, đặc biệt là vào buổi sáng những ngày đầu xuân. Buổi chiều, nhiều người dân trong khu vực cũng đến đây tập thể dục, đánh cầu lông…

“Công viên vừa là công trình mang dấu ấn riêng của thành phố, ghi nhận sự chung sức đồng lòng của người dân TPHCM vượt qua đại dịch Covid-19, cũng đồng thời là điểm đến cho người dân dịp Tết Bính Ngọ 2026. Chính vì thế, việc bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp ở nơi này không còn là nhiệm vụ mà chúng tôi xác định đây là trách nhiệm với cộng đồng, sự chia sẻ với những gia đình có người mất trong đại dịch Covid-19. Mong rằng mỗi người dân đến nơi đây có thể lưu lại kỷ niệm thật đẹp về một mùa xuân ở TPHCM”, anh Phúc nói.

THANH HIỀN