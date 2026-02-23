Khát vọng thành phố khỏe!

Trong buổi gặp mặt ngành y tế trước thềm năm mới, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đã nhắn nhủ với các đồng nghiệp: sau sáp nhập, chúng ta không chỉ thay đổi địa giới, mà cách phục vụ cũng phải thay đổi. “Người dân ở bất cứ đâu cũng phải được chăm sóc sức khỏe bình đẳng, nhanh nhất và tốt nhất”, ông nhấn mạnh.

Khát vọng ấy cũng chính là mong mỏi chung của hơn 14 triệu người dân: được sống trong một thành phố khỏe - khỏe từ hệ thống y tế, khỏe từ cộng đồng và khỏe trong từng gia đình.

1. Cuối năm 2025, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 chính thức đi vào hoạt động tại xã Cần Giờ, thiết lập mô hình bệnh viện đa khoa liên kết đầu tiên của thành phố và là bước tiến mới trong phát triển mạng lưới y tế tại TPHCM. Sự hiện diện của cơ sở y tế hiện đại này như một cú hích giúp thu hẹp khoảng cách chăm sóc sức khỏe tại vùng đất vốn còn nhiều thiệt thòi.

Trong buổi đón đoàn y bác sĩ đến công tác, ông Trần Văn Hóa (68 tuổi, xã Bình Khánh) xúc động bày tỏ, từ nay, người dân nơi đây không còn phải vượt hàng chục kilômét để vào trung tâm thành phố khám bệnh, giảm được bao nỗi lo về chi phí, thời gian và rủi ro. “Các bác sĩ thành phố đã về với người dân Cần Giờ”, ông nói, mắt ánh lên niềm vui.

Trước đó, ngày 7-11-2025, ngay sau khi UBND TPHCM ban hành quyết định chính thức triển khai Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 theo mô hình đa khoa, 9 bệnh viện gồm: Từ Dũ, Lê Văn Thịnh, Nhi đồng Thành phố, Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Da liễu, Phục hồi Chức năng - bệnh nghề nghiệp và Bệnh viện Y học cổ truyền đã đồng loạt có mặt tại xã Cần Giờ để lắp đặt trang thiết bị, hoàn chỉnh cơ sở vật chất. Chỉ sau 3 tuần đi vào hoạt động, số lượt khám chữa bệnh đã tăng gấp 2-3 lần so với trước đây, số ca chuyển tuyến cấp cứu giảm rõ rệt và đã có nhiều ca phẫu thuật được thực hiện tại chỗ.

Từ đây, xã Cần Giờ không còn là vùng trũng về y tế mà ngay tại xã, người dân có thể tiếp cận dịch vụ chuyên sâu. Mô hình mới mang tính tiên phong này giúp tối ưu nguồn lực chuyên môn của thành phố, đồng thời đáp ứng yêu cầu an sinh trong bối cảnh Cần Giờ đang vươn mình trở thành đô thị biển quốc tế.

2. Sau những tháng ngày căng mình chống dịch, người dân hiểu sâu sắc hơn giá trị của y tế dự phòng. Ở một thành phố lớn, giao thương tấp nập và dân cư đông đúc, dịch bệnh không hẳn là chuyện “mùa nào bệnh nấy”, mà còn bị chi phối bởi di biến động dân cư, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thói quen sinh hoạt...

TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, nhấn mạnh: “Đầu tư cho dự phòng là khoản đầu tư lâu dài vì giảm ca bệnh nặng, giảm tử vong và giảm chi phí xã hội”. Theo ông, thành phố đang đẩy mạnh các chương trình tầm soát nguy cơ bệnh không lây nhiễm; tư vấn dinh dưỡng - vận động - giấc ngủ; chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng; chăm sóc người cao tuổi theo hướng “già hóa khỏe mạnh”.

Người dân TPHCM tập thể dục để nâng cao sức khỏe. (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

TPHCM hiện đối mặt với những “dịch bệnh âm thầm” của thời hiện đại: tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa, béo phì, bệnh tim mạch, ung thư… Cùng lúc, stress, lo âu, trầm cảm xuất hiện ở nhiều nhóm tuổi, tạo áp lực mới lên hệ thống y tế đô thị. Vì vậy, củng cố y tế dự phòng trở thành mũi nhọn chiến lược, giúp thành phố chủ động ứng phó mọi tình huống và bảo đảm người dân được chăm sóc sức khỏe thường xuyên, toàn diện.

3. Hướng đi mà ngành y tế TPHCM đang theo đuổi là chăm sóc sức khỏe chủ động, bắt đầu từ những hành động nhỏ nhưng bền bỉ như nhắc người dân đo huyết áp định kỳ, tầm soát đái tháo đường, tiêm ngừa đúng lịch, khám răng, mắt định kỳ cho trẻ em… đến quản lý bệnh mạn tính, phục hồi chức năng sau điều trị, chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Hiện thành phố sở hữu mạng lưới y tế cơ sở rộng nhất cả nước với 38 trung tâm y tế khu vực, 168 trạm y tế và 296 điểm y tế. Đây là hệ thống chiến lược trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý bệnh mạn tính, phòng chống dịch bệnh và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Để gỡ những “điểm nghẽn” kéo dài về nhân lực và cơ chế, TPHCM đã ban hành hàng loạt chính sách đặc thù theo Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND nhằm thu hút bác sĩ trẻ, chuyên gia, tăng phụ cấp và cải thiện môi trường làm việc.

Nhờ đó, đến cuối năm 2025, tuyến y tế cơ sở của thành phố đã có những chuyển biến rõ rệt khi có 617 bác sĩ làm việc tại trạm y tế, 153 bác sĩ nghỉ hưu được thu hút quay lại công tác. Thành phố cũng mở rộng thêm 94 trạm hoạt động theo nguyên lý y học gia đình và 213 trạm khám bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, triển khai hiệu quả chương trình luân phiên bác sĩ trẻ đến công tác tại xã đảo Thạnh An.

Những đổi thay mạnh mẽ của ngành y tế thời gian qua đã chứng minh thành phố đang đi đúng hướng để xây dựng nền y tế hiện đại, gần dân và công bằng. Những chuyển động tích cực này đã tạo nền tảng quan trọng cho hành trình xây dựng “thành phố khỏe” - một thành phố phát triển không chỉ đo bằng tốc độ tăng trưởng, mà còn bằng số năm sống khỏe của người dân. PGS-TS-BS TĂNG CHÍ THƯỢNG Giám đốc Sở Y tế TPHCM

Bác sĩ Luân Thanh Trường, Trưởng Trạm Y tế xã Thạnh An, cho biết, bác sĩ trẻ tăng cường về xã đã mang lại nhiều đổi thay trong chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt ở ấp Thiềng Liềng. Hàng tuần bác sĩ ở xa đều ra ấp để khám chữa bệnh cho bà con - điều mà trước đây chưa thể làm được. Những thay đổi ấy đã tạo sự an tâm lớn cho cộng đồng dân cư nơi vùng biển.

THÀNH AN