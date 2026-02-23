Chở khách sai quy định, 2 lái đò chùa Hương bị đình chỉ đến hết mùa lễ hội

Xã hội

Ngày 23-2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch chùa Hương 2026 cho biết đã quyết định không cho 2 lái đò tiếp tục chở khách đến hết mùa lễ hội do bị phản ánh “vòi” tiền và tự ý hoạt động ngoài phân công.

Theo đó, Hợp tác xã Dịch vụ du lịch chùa Hương ban hành quyết định đình chỉ hoạt động đến hết mùa lễ hội năm 2026 đối với bà Phạm Thị Hà (thẻ số 2983) và bà Nguyễn Thị Anh (thẻ số 3766).

Cụ thể, bà Phạm Thị Hà bị xác định “xin” thêm 300.000 đồng ngoài mức phí theo quy định và có lời nói thiếu chuẩn mực với du khách. Trước đó, qua cổng thông tin iHanoi, Ban tổ chức tiếp nhận phản ánh bà Hà “đòi” tiền, yêu cầu tổng cộng 500.000 đồng dù nhóm khách đã thanh toán đúng quy định. Ngay sau khi nhận thông tin, Ban tổ chức yêu cầu hợp tác xã xác minh, xử lý nghiêm và phản hồi tới du khách.

Đối với bà Nguyễn Thị Anh, vi phạm được xác định là tự ý chở khách không thông qua phân công của Ban điều hành hợp tác xã, trái quy chế hoạt động chung.

Ban tổ chức cho biết, mùa lễ hội năm nay triển khai với mục tiêu “An toàn - Thân thiện - Chất lượng”, trong đó nâng cao chất lượng phục vụ, trải nghiệm du khách là yêu cầu trọng tâm. Quan điểm là xử lý nghiêm, đủ sức răn đe các hành vi gây bức xúc, ảnh hưởng hình ảnh lễ hội; việc đình chỉ 2 lái đò nhằm siết chặt kỷ cương, xây dựng môi trường du lịch văn minh tại chùa Hương.

VĨNH XUÂN

