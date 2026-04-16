Cà Mau: Nắng nóng gay gắt, hơn 1.300 ha thủy sản bị thiệt hại

Tại Cà Mau, nắng nóng gay gắt kéo dài đã ảnh hưởng đến sức đề kháng các loài thủy sản, tạo điều kiện cho mầm bệnh tồn lưu trong môi trường phát triển.

Vào cao điểm mùa khô, độ mặn trong nước tăng cao làm cua nuôi xen canh trong vuông tôm nhiều xã ven biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau bị chết

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Cà Mau dịch bệnh thủy sản xảy ra với diện tích hơn 1.300 ha (gồm diện tích nuôi tôm, cua và sò huyết), mức thiệt hại trên 70%. Nguyên nhân chính dẫn đến thiệt hại là do thời tiết nắng nóng gay gắt.

Hiện nay, nắng nóng kéo dài làm nước bốc hơi nhiều, mực nước trong ao nuôi thủy sản giảm, cạn và sắc lại, mặt trảng khô cạn nước, nhiệt độ trong ao và độ mặn tăng cao gây ảnh hưởng đến sức đề kháng các loài thủy sản, tạo điều kiện cho mầm bệnh tồn lưu trong môi trường phát triển, nguy cơ dịch bệnh bùng phát rất cao.

Trước tình hình trên, Sở NN-MT đã báo cáo UBND tỉnh Cà Mau xem xét, đề nghị Trung ương hỗ trợ 50 tấn Chlorine từ nguồn dự trữ quốc gia để phục vụ công tác tiêu độc, khử trùng tại các vùng nuôi, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh.

