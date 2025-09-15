Cà Mau: Phấn đấu đến năm 2030 đón trên 11 triệu lượt khách du lịch

Ngày 15-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng ký ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Khu du lịch Mũi Cà Mau là một trong những điểm du lịch thu hút khách nhất của tỉnh Cà Mau

Theo đó, tỉnh Cà Mau đề ra mục tiêu đón khoảng 8 triệu lượt khách trong năm 2025; tổng thu từ du lịch đạt trên 8.500 tỷ đồng. Phấn đấu đạt 11,5 triệu lượt khách vào năm 2030, tổng thu đạt khoảng 14.200 tỷ đồng.

Đến năm 2030, Khu du lịch Mũi Cà Mau đảm bảo đủ các điều kiện được công nhận là Khu du lịch quốc gia. Thực hiện lập Đề án phát triển Khu du lịch Nhà Mát trở thành Khu du lịch quốc gia, làm cơ sở triển khai đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm du lịch theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp.

Hoạt động đi bộ xuyên rừng tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ (nằm trong chuỗi sự kiện Hương rừng U Minh năm 2025) thu hút nhiều người tham gia

Tỉnh Cà Mau cũng đề ra mục đến năm 2045, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, dịch vụ, kết nối vùng, đạt tiêu chuẩn phục vụ du lịch quốc tế. Xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống du lịch thông minh, 100% điểm du lịch chính có kết nối số và ứng dụng công nghệ phục vụ khách.

Phát triển đội ngũ nhân lực du lịch với ít nhất 80% lao động có đào tạo chuyên môn, trong đó 60% đạt trình độ cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành du lịch - dịch vụ.

Tỉnh Cà Mau sẽ tăng cường thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, xây dựng thương hiệu du lịch mang bản sắc riêng. Khuyến khích nhà đầu tư tham gia xây dựng các mô hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch cộng đồng và du lịch gắn với bảo tồn văn hóa - lịch sử vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Bên cạnh đó, ưu tiên nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông kết nối đến các khu, điểm du lịch trọng điểm.

TẤN THÁI