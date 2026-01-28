Cà Mau: Bàn giao 8 quả bom cho lực lượng công binh hủy nổ

Ngày 28-1, tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Bộ binh 896, lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau đã bàn giao 8 quả bom với trọng lượng gần 1,5 tấn cho Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 9) và Tiểu đoàn Hóa học để xử lý và hủy nổ theo quy định.

Lực lượng Công binh thu gom bom còn sót lại sau chiến tranh

Mỗi quả bom có trọng lượng từ 40 – 334kg, nhiều chủng loại khác nhau như: bom xuyên phá và bom hóa học, tầm sát thương với bán kính từ 500m - 1000m.

Số bom, vật liệu nổ trên do người dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau phát hiện trong quá trình cải tạo đất sản xuất và xây nhà. Khi tiếp nhận tin báo từ người dân, năm 2025, Ban Công binh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau thu gom và đưa về nơi an toàn chờ xử lý.

Trung tá Lâm Văn Dũng, Trưởng Ban Công binh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau cho biết, ngoài thực hiện thu gom bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, đơn vị cũng thường xuyên phối hợp tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo người dân và các công trình đang thi công khi phát hiện bom, đạn, hay các vật liệu nổ cần phải báo với lực lượng chuyên môn để kịp thời xử lý. Người dân không tự tiện di chuyển, cưa, phá bom mìn, đạn và đầu đạn còn sót sau chiến tranh để lấy thuốc nổ và sắt vụn.

TẤN THÁI