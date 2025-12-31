Cà Mau: Sắp xếp 6 ban quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh

Chiều 31-12, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và công tác cán bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời (thứ 2 từ phải sang) trao quyết định thành lập 3 ban quản lý chuyên ngành cấp tỉnh

Tại hội nghị, ông Trần Bửu Nhân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau báo cáo tình hình sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và đầu mối bên trong của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, tỉnh thực hiện sắp xếp 6 ban quản lý dự án (BQLDA) chuyên ngành cấp tỉnh còn 3 BQLDA chuyên ngành cấp tỉnh, trên cơ sở hợp nhất các BQLDA tương ứng của Cà Mau và Bạc Liêu (trước đây).

Theo đó, ông Nguyễn Minh Đức làm Giám đốc Ban BQLDA công trình nông nghiệp tỉnh Cà Mau. Ông Trịnh Thanh Sang làm Giám đốc Ban BQLDA xây dựng tỉnh Cà Mau. Ông Phan Thành Phương làm Giám đốc Ban BQLDA xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Giám đốc, các Phó Giám đốc BQLDA xây dựng tỉnh Cà Mau

Đối với lĩnh vực giáo dục, tỉnh Cà Mau đang trình Bộ GD-ĐT xem xét sắp xếp 6 trường cao đẳng còn 2 trường. Đồng thời, tổ chức lại trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Sở GD-ĐT và giải thể 6 trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên khu vực (Giá Rai, Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Hồng Dân, Phước Long, Đông Hải), chuyển chức năng, nhiệm vụ về Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bạc Liêu.

Ngành y tế cũng được sắp xếp theo hướng tinh gọn tổ chức, bộ máy với 16 trung tâm y tế khu vực, Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bạc Liêu. Đồng thời, 64 trạm y tế thuộc 16 trung tâm y tế khu vực được chuyển nguyên trạng về UBND cấp xã quản lý theo địa giới hành chính.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh tổ chức lại Trung tâm khuyến nông trên cơ sở sáp nhập Trung tâm giống nông nghiệp; giải thể 10 trạm khuyến nông và chuyển biên chế viên chức, nhân sự về trung tâm công ích thuộc UBND cấp xã.

Ngoài ra, tỉnh Cà Mau tổ chức lại 6 BQLDA cấp xã (tổ chức lại thành Ban Quản lý dự án khu vực thuộc UBND xã, phường sau khi tiếp nhận Ban Quản lý dự án khu vực, gồm: Xã Trần Văn Thời, Năm căn, Cái Nước, Hồng Dân, phường Bạc Liêu, phường An Xuyên. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 48/64 xã, phường thành lập BQLDA.

TẤN THÁI