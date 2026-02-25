Tai nạn giữa xe đầu kéo và tàu hỏa, 2 người thương vong

Theo đó, lúc 19 giờ 51 phút cùng ngày, tại Km15+700 tuyến đường sắt Bắc – Nam (đoạn qua xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe đầu kéo làm 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CÔNG AN TP HÀ NỘI

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, tàu hỏa SE3 di chuyển theo hướng Văn Điển đi Thường Tín, khi đến khu vực ngã ba có rào chắn dân sinh thuộc Km15+700 thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát 29H-7xx.xx.

Hậu quả, tài xế xe đầu kéo tử vong tại chỗ, 1 người bộ hành bị đa chấn thương và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp. Vụ va chạm cũng khiến đầu máy tàu hỏa hư hỏng phần đầu, xe đầu kéo hư hỏng nặng.

Phần xe đầu kéo bị hư hỏng nặng. Ảnh: CÔNG AN TP HÀ NỘI

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông, phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ; các đơn vị chức năng tổ chức bảo vệ hiện trường, khắc phục hậu quả, đồng thời tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ tai nạn

Clip: Thời điểm xe đầu kéo dừng lại giữa đường ray

Chiếc xe đầu kéo bị biến dạng và hư hỏng nặng

GIA KHÁNH