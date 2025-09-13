Cà Mau: Xe máy va chạm ôtô tải, 2 nữ sinh thương vong

Pháp luật

Sáng 13-9, UBND xã Trí Phải (tỉnh Cà Mau) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 nữ sinh thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 45 phút ngày 12-9, em N.T.M. (16 tuổi) điều khiển xe máy biển kiểm soát 68N… chở theo L.H.T. (16 tuổi, cùng học một trường THPT tại xã Trí Phải) lưu thông trên Quốc lộ 63. Khi đến địa phận ấp 2 (xã Trí Phải), xe máy va chạm với ôtô tải biển kiểm soát 69C… do ông N.H.M. (39 tuổi, ngụ cùng xã) điều khiển, đang rẽ trái.

Cú va chạm khiến cả hai nữ sinh bị thương nặng, được người dân và lực lượng chức năng đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu. Tuy nhiên, đến 13 giờ 55 phút cùng ngày, em N.T.M. đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Cà Mau đã phân công lực lượng phối hợp với công an địa phương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

