Dự kiến quy định ngưỡng doanh thu nộp thuế của hộ kinh doanh là 1 tỷ đồng/năm

Sáng 24-4, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Cụ thể:

Các đại biểu dự phiên họp sáng 24-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Sửa đổi, bổ sung khoản 1, điều 7 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15: cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu năm từ mức quy định của Chính phủ trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách, Chính phủ quy định mức doanh thu năm để phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Sửa đổi, bổ sung khoản 25, điều 5 của Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15: hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh có doanh thu năm từ mức quy định của Chính phủ trở xuống và căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách, Chính phủ quy định mức doanh thu năm để phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ; tài sản của tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng bán ra; hàng dự trữ quốc gia do cơ quan dự trữ quốc gia bán ra; các khoản thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Kết quả Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Ảnh: PHAN THẢO

Bổ sung khoản 14a vào sau khoản 14, điều 4 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15: thu nhập của doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có tổng doanh thu năm từ mức quy định của Chính phủ trở xuống được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách, Chính phủ quy định tổng mức doanh thu năm để phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Sửa đổi, bổ sung quy định về xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin tại điểm g mục 4 phần I của Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại khoản 1, điều 8 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15. Cụ thể:

STT

Hàng hóa, dịch vụ

Thuế suất (%)

4

g) Xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy điện

* Xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin

- Xe ô tô chở người và xe chở người bốn bánh có gắn động cơ từ 9 chỗ trở xuống, xe ô tô pick-up chở người

- Từ 01/01/2026: 3

- Từ 01/01/2031: 11

- Xe ô tô chở người và xe chở người bốn bánh có gắn động cơ từ 10 đến dưới 16 chỗ

- Từ 01/01/2026: 2

- Từ 01/01/2031: 7

- Xe ô tô chở người và xe chở người bốn bánh có gắn động cơ từ 16 đến dưới 24 chỗ

- Từ 01/01/2026: 1

- Từ 01/01/2031: 4

- Xe ô tô pick-up chở hàng cabin kép, xe ô tô tải VAN có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng

- Từ 01/01/2026: 2

- Từ 01/01/2031: 7



Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày được thông qua; riêng quy định về Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026.

Ngay sau khi Quốc hội bấm nút thông qua luật, Bộ Tài chính sẽ họp với Bộ Tư pháp để tiến hành thẩm định dự thảo nghị định với mức quy định ngưỡng doanh thu nộp thuế của hộ kinh doanh là 1 tỷ đồng/năm. Bộ trưởng cho biết, mức này đã cân nhắc, tính toán nhiều khía cạnh.

