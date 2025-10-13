Liên tiếp cứu sống 2 bệnh nhân đột quỵ cấp tại Phú Quốc

Chỉ trong vài ngày, Trung tâm Y tế Phú Quốc (An Giang) và các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã cấp cứu thành công 2 trường hợp đột quỵ cấp, giúp người bệnh thoát nguy cơ tử vong và tàn phế.

Ngày 13-10, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết vừa phối hợp Trung tâm Y tế Phú Quốc cấp cứu thành công 2 bệnh nhân đột quỵ cấp ngay tại cơ sở.

Đây là kết quả bước đầu trong quá trình Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ thành lập trung tâm can thiệp đột quỵ tại đặc khu Phú Quốc.

Theo đó, sáng 2-10, bệnh nhân N.V.T. (70 tuổi) đang bán hàng thì đột ngột lơ mơ, ngã quỵ, liệt nửa người trái. Ông được người nhà đưa đến khoa Cấp cứu, Trung tâm Y tế Phú Quốc trong tình trạng nặng, nguy cơ tử vong, NIHSS 18 điểm (thang điểm đánh giá độ nặng đột quỵ não cấp).

Lúc này, nhóm y bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy đang thường trực tại Trung tâm Y tế Phú Quốc để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ chuyên môn. Xác định đây là trường hợp đột quỵ não cấp giờ thứ 2, trong thời gian vàng, ê-kíp trực lập tức hội chẩn với bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, khởi động quy trình đột quỵ não cấp.

Bệnh nhân đột quỵ tại đặc khu Phú Quốc được cấp cứu kịp thời tại Trung tâm Y tế Phú Quốc

Kết quả chụp CT-scan sọ não cho thấy chưa tổn thương thiếu máu não mới, không có hình ảnh xuất huyết. Do đó, bệnh nhân được truyền thuốc tiêu sợi huyết tĩnh mạch theo phác đồ.

Sau khi tiêm, bệnh nhân tỉnh táo hơn, sức cơ cải thiện nhưng hồi phục kém. Ngày hôm sau, theo yêu cầu của thân nhân, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để điều trị chuyên sâu. Đến ngày 8-10, người bệnh ổn định, được chuyển về y tế địa phương để tiếp tục tập vật lý trị liệu.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân L.V.Q (49 tuổi), cấp cứu tại Trung tâm Y tế Phú Quốc trong tình trạng yếu nửa người trái, méo miệng, nói đớ, đột quỵ thiếu máu não giờ thứ 2.

Sau khi thực hiện các chỉ định cận lâm sàng, ê-kíp cấp cứu của cơ sở và Bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành truyền thuốc tiêu sợi huyết cho bệnh nhân. Sức cơ hồi phục hoàn toàn sau 18 giờ. Hiện, người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không yếu liệt, sinh hoạt bình thường.

Theo BS-CK2 Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách quản lý điều hành, Bệnh viện Chợ Rẫy, đây là 2 trường hợp đột quỵ được xử trí hiệu quả bằng thuốc tiêu sợi huyết tại Trung tâm Y tế Phú Quốc, đánh dấu bước ngoặt trong điều trị đột quỵ tại địa phương này. Người bệnh được cứu sống, giảm thiểu nguy cơ tàn phế và đảm bảo an toàn trong quá trình chuyển tuyến.

Từ cuối tháng 9, Bệnh viện Chợ Rẫy đã điều động 2 bác sĩ và 1 điều dưỡng đến Trung tâm Y tế Phú Quốc để hỗ trợ chuyên môn. Do đặc thù địa lý, việc vận chuyển bệnh nhân đột quỵ từ Phú Quốc đến các bệnh viện chuyên sâu trong đất liền sẽ ảnh hưởng đến thời gian vàng. Vì vậy, Bệnh viện Chợ Rẫy đề xuất Trung tâm Y tế Phú Quốc thành lập Trung tâm đột quỵ não và can thiệp mạch máu. Đây là yêu cầu cấp thiết để đảm bảo chăm sóc sức khỏe của nhân dân cũng như du khách tại đặc khu Phú Quốc ngày càng tốt hơn.

GIAO LINH