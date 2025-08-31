Ca sĩ Tăng Phúc kể “Người vẽ giấc mơ” bằng âm nhạc

Ca sĩ Tăng Phúc vừa mang đến cho khán giả liveshow Người vẽ giấc mơ. Đây là dấu mốc mới trong hành trình âm nhạc của anh, với sự góp mặt của hai giọng ca khách mời được nhiều khán giả yêu mến: Thùy Chi và Nguyên Hà.

Tăng Phúc và Thùy Chi trong liveshow “Người vẽ giấc mơ”

Trong đêm nhạc đặc biệt tối 30-8, khán giả được thưởng thức những bản hit quen thuộc cùng nhiều bản phối mới mẻ. Không hướng tới sự cầu kỳ hay phô trương, Tăng Phúc giữ phong cách gần gũi, tinh tế điều đã trở thành “thương hiệu” của anh. Giọng hát giàu cảm xúc, ca từ rõ ràng, dễ chạm đến trái tim tiếp tục là điểm nhấn ở Người vẽ giấc mơ.

Chủ đề Người vẽ giấc mơ được lấy cảm hứng từ hình ảnh người nghệ sĩ như một họa sĩ, dùng âm nhạc vẽ nên những mảng màu cuộc sống. Mỗi ca khúc trong liveshow là một “nét vẽ” của tình yêu, ký ức và cảm xúc.

“Với tôi, âm nhạc không chỉ để hát mà còn để lưu giữ, sẻ chia. Tôi mong âm nhạc có thể chắp cánh và nuôi dưỡng những giấc mơ đẹp trong tâm hồn khán giả”, Tăng Phúc chia sẻ.

Tăng Phúc "vẽ" giấc mơ bằng âm nhạc

Sự xuất hiện của Thùy Chi và Nguyên Hà mang đến những phần trình diễn giản dị nhưng giàu dư âm. Nếu Thùy Chi mang đến sắc thái trong trẻo, ngọt ngào thì Nguyên Hà đại diện cho chiều sâu, sự lắng đọng.

Liveshow Người vẽ giấc mơ vì thế không chỉ đơn thuần là một chương trình biểu diễn, mà còn là cuộc hẹn dành cho những tâm hồn tìm thấy sự bình yên và đồng cảm qua ca khúc.

Nguyên Hà

Tăng Phúc song ca cùng Thùy Chi

THỦY TIÊN