PNJ lên tiếng về việc nguyên lãnh đạo P-Lab bị bắt

Liên quan đến vụ án trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, sáng 3-7, Công ty PNJ đã thông tin về vụ việc liên quan đến một công ty thuộc PNJ; đồng thời cam kết các sản phẩm kim cương của PNJ được kiểm định tại P-Lab đều có thể truy xuất nguồn gốc và đảm bảo chất lượng.

Tang vật của vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Như Báo SGGP đã thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố 22 bị can trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Sáng 3-7, PNJ có thông tin cho biết, PNJ đã ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng liên quan đến việc điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty P-Lab - công ty thành viên của PNJ, về hành vi buôn lậu.

Đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý cá nhân, đang được cơ quan chức năng xem xét theo quy định. PNJ tôn trọng quá trình điều tra và không đưa ra bất kỳ nhận định nào ngoài những thông tin đã được cơ quan có thẩm quyền công bố.

Là công ty mẹ của P-Lab, PNJ đang phối hợp chặt chẽ cùng P-Lab thực hiện các yêu cầu của cơ quan chức năng, đồng thời hỗ trợ công tác quản trị nhằm đảm bảo hoạt động của P-Lab được duy trì ổn định, liên tục và tuân thủ các quy định hiện hành.

PNJ cho biết, doanh nghiệp luôn đặt chất lượng sản phẩm và quyền lợi khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Tất cả kim cương do PNJ phân phối được kiểm định tại P-Lab đều áp dụng quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, đồng thời đối soát với tiêu chuẩn chất lượng của Viện ngọc học quốc tế GIA và có hồ sơ lưu để có thể truy xuất các thông số kỹ thuật của từng viên theo yêu cầu.

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NHUNG NGUYỄN