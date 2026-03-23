Lãi suất huy động tăng nhiệt: Kiểm soát chặt, hướng vốn vào các động lực tăng trưởng

Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay đang có xu hướng tăng "nóng". Trong tình hình đó, ngành ngân hàng cho biết tiếp tục định hướng dòng vốn tín dụng chảy mạnh vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các động lực tăng trưởng.

Lãi suất huy động chạm mốc 8,5%-9%/năm

Từ đầu tháng 3 năm nay, cuộc đua lãi suất huy động tại các ngân hàng TMCP trở nên “nóng” hơn, mức lãi suất từ 8%-8,5%/năm không còn hiếm. Tại VPBank, khách hàng gửi từ 50 tỷ đồng có thể hưởng lãi suất tối đa 8,3%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 8,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Các ngân hàng khác như MB cũng áp dụng mức 8,5%/năm, Vikki Bank và Cake duy trì lãi suất 8%-8,4%/năm.

Thậm chí, MSB và PVcombank công bố mức lãi suất lên tới 9%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng với các khoản tiền lớn, từ 500 tỷ đồng đến 2.000 tỷ đồng... Thực tế cho thấy, do các ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động tăng nên đã đẩy chi phí vay vốn đối với các lĩnh vực tiêu dùng và bất động sản lên mức cao. Hiện lãi suất cho vay mua nhà cao nhất chạm ngưỡng 12%-14%/năm.

Ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh tiền tệ (UOB Việt Nam), nhận định, lãi suất tăng xuất phát từ nhiều yếu tố. Trước hết đến từ nhu cầu tín dụng ở mức cao trên thị trường đóng góp vào tăng trưởng GDP ở mức 8% cho cả năm 2025. Bên cạnh đó, xu hướng khối ngoại bán ròng chứng khoán kéo dài từ năm 2025 đến đầu 2026 khiến dòng vốn thực rút khỏi thị trường.

Ngoài ra, việc siết quản lý doanh thu hộ kinh doanh và tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm cũng làm dòng tiền quay lại hệ thống chưa như kỳ vọng, tạo ra trạng thái căng thẳng thanh khoản cục bộ, buộc các ngân hàng phải tăng lãi suất để thu hút vốn.

Lãnh đạo một ngân hàng TMCP tại TPHCM cho biết, thanh khoản (cho vay trên huy động vốn) đang ở mức trên 100% trong 2 tháng đầu năm, buộc ngân hàng phải tăng lãi suất để thu hút vốn nhằm bù đắp chênh lệch. Diễn biến lãi suất trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào các biện pháp điều tiết ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

NHNN tiếp tục điều hành phù hợp với diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ; sẽ tiếp tục yêu cầu các ngân hàng công khai lãi suất cho vay... Đồng thời, NHNN sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực là động lực của tăng trưởng kinh tế và kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Phó Thống đốc NHNN PHẠM THANH HÀ

Thanh khoản nửa cuối năm sẽ dồi dào

Mặc dù mặt bằng lãi suất tăng nhưng các chuyên gia cho rằng, với mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 15% trong năm 2026, cơ quan quản lý đang kiểm soát chặt dòng vốn vào các lĩnh vực rủi ro, qua đó hạn chế các hoạt động mang tính đầu cơ và góp phần ổn định mặt bằng lãi suất.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank, cho biết, ngân hàng đang triển khai 15 chương trình cho vay với lãi suất thấp hơn 0,5%-3,5% so với mặt bằng thị trường. Tính đến hết tháng 2, hơn 7.000 doanh nghiệp đã tiếp cận nguồn vốn ưu đãi với dư nợ hơn 740.000 tỷ đồng. Gói tín dụng ưu đãi 670.000 tỷ đồng cho phân khúc bán lẻ cũng đã có hơn 20.500 khách hàng cá nhân và tổ chức được tiếp cận vốn ưu đãi với dư nợ đạt trên 47.000 tỷ đồng.

“Những con số này cho thấy Vietcombank vẫn duy trì quy mô hỗ trợ tín dụng ưu đãi lớn, vừa đồng hành cùng doanh nghiệp, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động”, ông Nguyễn Thanh Tùng cho hay.

Tương tự, ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc OCB, cho biết, năm nay, ngân hàng định hướng tập trung vào nâng cao chất lượng tăng trưởng. Trọng tâm tín dụng ưu đãi sẽ được đẩy mạnh vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu và đầu tư công - những nhóm ngành được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Dự báo về xu hướng lãi suất trong thời gian tới, TS Châu Đình Linh, giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TPHCM nhận định, thanh khoản toàn hệ thống nửa cuối năm 2026 sẽ dồi dào hơn nhờ tăng trưởng tiền gửi khả quan, vì lãi suất huy động tăng và lực đẩy từ giải ngân đầu tư công đưa lượng tiền lớn quay trở lại hệ thống ngân hàng. Đặc biệt, với mục tiêu tăng trưởng tín dụng thận trọng của NHNN ở mức 15% và kiểm soát chặt chẽ dòng vốn vào bất động sản sẽ giảm áp lực cung tiền, tạo dư địa để duy trì mặt bằng lãi suất ổn định, khó xảy ra lãi suất tăng cao.

Mặt bằng lãi suất VND đã bước vào xu hướng tăng kể từ quý 3-2025 trên cả thị trường liên ngân hàng và huy động dân cư, với mức tăng phổ biến 1%-2% tùy kỳ hạn, phản ánh áp lực thanh khoản gia tăng trong hệ thống. Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng dao động từ 3%-4,75%/năm, trong khi kỳ hạn 3 tháng phổ biến trong ngưỡng 4%-4,75%/năm. Tại kỳ hạn 6 tháng, trong khi nhóm Big4 (4 ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam, có vốn Nhà nước chi phối và vai trò trọng yếu trong hệ thống tài chính) giữ mức 4,5%-5,7%/năm, thì các ngân hàng khác đã đẩy lãi suất lên tới 6,8%-7,1%/năm, cao nhất là PGBank và Techcombank.

