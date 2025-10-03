Các sân khấu đồng loạt tổ chức Lễ Giỗ Tổ

Nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM thực hiện các nghi thức của Lễ Giỗ Tổ Sân khấu. Ảnh: THÚY BÌNH

Đến tham dự có các đồng chí: Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM…

Các đại biểu dâng hương tại Lễ Giỗ Tổ Sân khấu tổ chức tại Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM. Ảnh: THÚY BÌNH

Hôm nay ngày 3-10, tức ngày 12-8 âm lịch, là ngày Giỗ Tổ chính của ngành sân khấu. Đây là ngày quan trọng để các nghệ sĩ sân khấu nhiều thế hệ cùng hội tụ về các sân khấu, điểm biểu diễn nghệ thuật để bày tỏ lòng thành kính với Tổ nghiệp và các bậc tiền nhân đã có công xây dựng nền nghệ thuật sân khấu Việt Nam.

Ban quý tế các hội Đình, Chùa, Miễu… thực hiện nghi thức dâng hương tại Lễ Giỗ Tổ Sân khấu tổ chức tại Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM. Ảnh: THÚY BÌNH

Trong không khí trang trọng của Ngày Giỗ Tổ Sân khấu, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM vui mừng tổ chức lễ đón nhận nhiều tư liệu nghiên cứu, sách, báo, tạp chí, tuồng tích… từ gia đình NSND Đinh Bằng Phi trao tặng.

Đây không chỉ là những trang sách, những công trình nghiên cứu, mà còn là kết tinh tâm huyết cả đời của một cây đại thụ của nghệ thuật Hát bội Nam bộ.

Ông Đinh Thành Tâm, con trai NSND Đinh Bằng Phi, đại diện gia đình trao nhiều tư liệu về nghệ thuật hát bội của NSND Đinh Bằng Phi cho Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM. Ảnh: THÚY BÌNH

Nguồn tư liệu quý giá này không chỉ là di sản của NSND Đinh Bằng Phi, mà còn là hành trang tri thức vô giá, là cầu nối vững chắc giữa quá khứ và tương lai cho nghệ thuật Hát bội của nhà hát.

Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận cảm ơn gia đình NSND Đinh Bằng Phi. Ảnh: THÚY BÌNH

Ngay sau lễ đón nhận các tư liệu của NSND Đinh Bằng Phi, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM đã tổ chức các nghi thức của Lễ Giỗ Tổ Sân khấu.

Các đại biểu, nghệ sĩ tại lễ đón nhận trao tặng nhiều tư liệu nghiên cứu, sách, báo, tạp chí, tuồng tích… từ gia đình NSND Đinh Bằng Phi trao tặng. Ảnh: THÚY BÌNH

Trưa cùng ngày, các đồng chí: Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM… đã đến dự Lễ Giỗ Tổ của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

Các đại biểu dâng hương tại Lễ Giỗ Tổ Sân khấu ở Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Ảnh: THÚY BÌNH

Trong ngày, tại các đơn vị nghệ thuật: sân khấu Hoàng Thái Thanh, sân khấu Hồng Vân, sân khấu Nhà hát Sân khấu nhỏ 5B, sân khấu Thế Giới Trẻ, sân khấu Thiên Đăng, sân khấu Quốc Thảo, sân khấu Trịnh Kim Chi… đông đảo các nghệ sĩ, diễn viên, tác giả, đạo diễn, nhạc sĩ... đã cùng dâng hương, hoa, trà, quả lên Tổ nghiệp với tâm nguyện mong sân khấu TPHCM có được một năm hoạt động sôi nổi, thuận lợi.

NSND Thoại Miêu và các nghệ sĩ trẻ Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Ảnh: THÚY BÌNH

THÚY BÌNH