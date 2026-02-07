Workshop “Mở những trang xuân”

“Mở những trang xuân” là workshop trải nghiệm và kể chuyện, do Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM (số 69 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, TPHCM) tổ chức vào sáng 8-2 dành cho các bạn yêu thích sách và không khí tết.

Ảnh minh họa

Tại đây, các bạn sẽ được gặp gỡ, giao lưu cùng 2 tác giả sách thiếu nhi là Quỳnh Hương và Quỳnh Lê, lắng nghe các tác giả đọc và kể những câu chuyện tết ấm áp, dễ thương như Hẹn mùa tết ngọt, Lại may hỏng rồi, Xuân gọi bầu trời nhuộm nắng.

Sau giờ nghe kể chuyện, các bạn nhỏ còn được tham gia vào nhiều hoạt động tương tác thú vị như: làm thiệp chúc tết, làm chú ngựa giấy treo trang trí cây mai, cây đào, trang trí tờ lịch may mắn...

Mỗi hoạt động đều giúp các em vừa vui chơi sáng tạo, vừa cảm nhận trọn vẹn niềm vui và sắc xuân của ngày tết Việt Nam.

Chiều cùng ngày, cũng tại đây, 2 tác giả Quỳnh Hương và Quỳnh Lê sẽ chia sẻ về hành trình viết nên những cuốn sách tranh trong chương trình Chuyện trò đầu xuân về sách tranh.

Đây là dịp để các bạn nhỏ cùng tìm hiểu và khám phá sâu hơn về những tựa sách tranh chủ đề mùa xuân.

QUỲNH YÊN