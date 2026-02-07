Phan Mạnh Quỳnh kết hợp Tăng Duy Tân trong chuỗi MV mở màn 2026

Phan Mạnh Quỳnh vừa ra mắt sản phẩm mới “Thấy trung nhân giữa thiên hạ” kết hợp cùng Tăng Duy Tân.

Đây là ca khúc đón Valentine sớm mà Phan Mạnh Quỳnh gửi đến khán giả. MV Thấy trung nhân giữa thiên hạ mang đến câu chuyện tình yêu lãng mạn qua diễn xuất của Phan Mạnh Quỳnh và vợ.

Nói về sự xuất hiện của bà xã trong MV Thấy trung nhân giữa thiên hạ, Phan Mạnh Quỳnh cho biết Huỳnh Khánh Vy vốn rất đam mê công việc diễn xuất, nhưng cô chọn lui về làm hậu phương để anh yên tâm theo đuổi âm nhạc.

“Thông qua ca khúc, tôi hi vọng có thể lan tỏa đến mọi người những cảm xúc đẹp đẽ, cổ vũ các cặp đôi tạo nên thật nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau, san sẻ cho nhau tình yêu thương”, Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ.

Phan Mạnh Quỳnh và bà xã Huỳnh Khánh Vy trong MV "Thấy trung nhân giữa thiên hạ"

Thấy trung nhân giữa thiên hạ là một ca khúc mang âm hưởng dân gian, hoài niệm từ các nhạc cụ truyền thống như đàn tranh, đàn nhị của Việt Nam, sáo Shakuhachi của Nhật Bản. Nhà sản xuất Drum7 cũng khéo léo pha trộn thêm màu sắc hiện đại từ nền nhạc electro bắt tai.

Phan Mạnh Quỳnh dành lời khen cho Tăng Duy Tân là một người có kiến thức về văn học, đã hỗ trợ anh thực hiện bài hát đúng ý tứ mà anh muốn truyền tải

MV cũng đánh dấu sự chuyển biến trong phong cách của Phan Mạnh Quỳnh, thể hiện khía cạnh mới mẻ, trẻ trung hơn

THU HƯƠNG