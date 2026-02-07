Đưa hát bội đến với người trẻ

Thay vì chỉ hiện diện trong sân đình hay rạp hát chuyên biệt, hát bội ở TPHCM đang có những bước dịch chuyển đáng chú ý.

Nhiều suất diễn được đưa ra không gian công cộng, phố đi bộ, công viên, trường học, bảo tàng hay xuất hiện trong những chương trình giao lưu, trình diễn phục vụ du lịch và sự kiện văn hóa…

Đặc biệt, hát bội cũng đang dần hiện diện trên những nền tảng trực tuyến thông qua video trích đoạn biểu diễn, tư liệu hậu trường và từng sản phẩm giới thiệu mang tính giáo dục.

Dù không thể thay thế hoàn toàn trải nghiệm trực tiếp, không gian số đã góp phần lưu giữ, lan tỏa và tạo điều kiện để công chúng, nhất là người trẻ, những người ít có cơ hội tiếp xúc với sân khấu truyền thống theo cách cũ.

Trong hành trình mới này, chính những người trẻ cũng đóng vai trò quan trọng để truyền đi các giá trị truyền thống. Đã có không ít các kênh mạng xã hội của người trẻ làm về hát bội nói riêng và nghệ thuật dân tộc nói chung.

Thông qua các cách thể hiện mới lạ, các bạn trẻ đã mang đến những kiến thức cơ bản về hát bội như ý nghĩa các dạng hóa trang, mặt nạ tuồng; ý nghĩa của các điệu bộ bước đi, vuốt râu… giúp người xem hiểu hơn và từ đó quan tâm và yêu thích hát bội.

Tuy nhiên, quá trình dịch chuyển không gian biểu diễn cũng đặt ra nhiều thách thức. Khi rời khỏi không gian truyền thống, hát bội phải đối diện nguy cơ bị giản lược, trình diễn cắt khúc hoặc tiếp cận công chúng theo hướng minh họa, trình diễn nhanh.

Việc dung hòa giữa bảo tồn giá trị cốt lõi và thích ứng với bối cảnh mới đòi hỏi sự cân nhắc thận trọng từ các đơn vị nghệ thuật, nhà quản lý văn hóa, nghệ sĩ và cả ở những người làm nội dung số... có chủ đề về hát bội.

Từ một di sản gắn với quá khứ, hát bội đang từng bước trở thành một thực thể văn hóa sống động, hiện diện trong đời sống đương đại bằng nhiều hình thức khác nhau.

Trong bối cảnh TPHCM hướng đến xây dựng đô thị sáng tạo, việc tạo điều kiện để hát bội tìm được không gian biểu diễn phù hợp không chỉ là câu chuyện của riêng một loại hình nghệ thuật, mà còn là thước đo cho cách thành phố đối xử với di sản văn hóa truyền thống.

Giữ được tiếng trống chầu vang lên giữa phố thị hôm nay chính là cách để kết nối quá khứ với hiện tại, gìn giữ bản sắc trong dòng chảy phát triển không ngừng của đô thị.

TỊNH UYỂN